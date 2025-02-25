南海海槽規模8.0以上地震機率逾8成 港天文台：恐釀10公尺大海嘯

南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。（圖擷自Wiki）

2025/02/25 16:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府地震調查委員會今年初公布日本境內地震發生機率的最新評估指出，南海海槽今後30年內發生規模8至9地震的機率，提高至約82%，香港天文台也指出，若南海海槽發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10公尺的大海嘯。

綜合媒體報導，香港天文台本月發布文章指出，南海海槽可能發生的規模8至9巨大地震，日本預測模型在長期評估中得出「重現週期為88.2年」，上一次規模8.0或以上的地震是1946年規模8.0昭和南海地震，距今79年。日本評估，南海海槽在未來30年內恐發生規模8至9地震的概率，由2024年約74%至81%，提升至2025年的75%至82%。

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香港天文台指出，如果南海海槽發生地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10公尺的大海嘯，海嘯波將在6小時左右抵達香港東南部海域，至於影響程度要看震源位置、近岸、海底地形等。

南海海槽位於日本南面海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。

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