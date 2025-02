加拿大人硬起來！ 逾22萬人連署「撤銷馬斯克國籍」請願書

2025/02/25 16:24

〔即時新聞/綜合報導〕科技大亨馬斯克(Elon Musk)與美國總統川普(Donald Trump)關係密切,日前川普公開表示讓加拿大成為「美國第51州」,威脅加拿大國家主權,引發加國人民怒火。目前由作加拿大作家發起的「剝奪馬斯克高達加拿大公民身分」國會請願書,發起時間不到一週,已超過22萬人連署支持。

綜合外媒報導,現年53歲的馬斯克出生於南非,由於母親梅耶(Maye Musk)來自加拿大,因此同時取得南非與加拿大公民身份。今年1月20日美國總統川普重返白宮後,揚言針對加拿大對其進口商品徵高額關稅、宣稱美國應併吞加拿大、稱呼加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)為「州長」等言行,引發加國人民不滿。

對此,加拿大作家里德(Qualia Reed)向針對具有加拿大公民身份、現為川普身邊「紅人」幫凶的馬斯克,向加拿大眾議院發起一項請願活動,指控馬斯克目前從事「違背加拿大國家利益」的活動,身為川普親密盟友,已成為「試圖抹除加拿大主權的外國政府一員」,要求總理杜魯道立即撤銷他的公民身分,以及沒收其加拿大護照。

報導指出,這類請願書只需500人簽署即可提交給眾議院,該活動還獲得常對馬斯克直言不諱批評的國會議員安格斯(Charlie Angus)作為贊助人。目前這項活動發起短短5天,已獲得逾22萬名加拿大民眾的連署支持,且人數還在增加,有機會獲得加拿大政府正式回應,不過目前眾議院正值休會,預計3月24日才會復會。

然而,根據《加拿大公民法》的規定,撤銷公民身份通常只適用於「虛假陳述或欺詐入籍」等情況,馬斯克當年是透過直系血親合法獲得國籍,不存在「詐欺」問題,因此除非他本人主動放棄,不然加拿大政府恐怕難以法律強行剝奪其公民身份。

