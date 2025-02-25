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    加拿大人硬起來！ 逾22萬人連署「撤銷馬斯克國籍」請願書

    目前由作加拿大作家發起的「剝奪馬斯克高達加拿大公民身分」國會請願書，發起時間不到一周，已超過22萬人連署支持。（資料照，法新社）

    目前由作加拿大作家發起的「剝奪馬斯克高達加拿大公民身分」國會請願書，發起時間不到一周，已超過22萬人連署支持。（資料照，法新社）

    2025/02/25 16:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，日前川普公開表示讓加拿大成為「美國第51州」，威脅加拿大國家主權，引發加國人民怒火。目前由作加拿大作家發起的「剝奪馬斯克高達加拿大公民身分」國會請願書，發起時間不到一週，已超過22萬人連署支持。

    綜合外媒報導，現年53歲的馬斯克出生於南非，由於母親梅耶（Maye Musk）來自加拿大，因此同時取得南非與加拿大公民身份。今年1月20日美國總統川普重返白宮後，揚言針對加拿大對其進口商品徵高額關稅、宣稱美國應併吞加拿大、稱呼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為「州長」等言行，引發加國人民不滿。

    對此，加拿大作家里德（Qualia Reed）向針對具有加拿大公民身份、現為川普身邊「紅人」幫凶的馬斯克，向加拿大眾議院發起一項請願活動，指控馬斯克目前從事「違背加拿大國家利益」的活動，身為川普親密盟友，已成為「試圖抹除加拿大主權的外國政府一員」，要求總理杜魯道立即撤銷他的公民身分，以及沒收其加拿大護照。

    報導指出，這類請願書只需500人簽署即可提交給眾議院，該活動還獲得常對馬斯克直言不諱批評的國會議員安格斯（Charlie Angus）作為贊助人。目前這項活動發起短短5天，已獲得逾22萬名加拿大民眾的連署支持，且人數還在增加，有機會獲得加拿大政府正式回應，不過目前眾議院正值休會，預計3月24日才會復會。

    然而，根據《加拿大公民法》的規定，撤銷公民身份通常只適用於「虛假陳述或欺詐入籍」等情況，馬斯克當年是透過直系血親合法獲得國籍，不存在「詐欺」問題，因此除非他本人主動放棄，不然加拿大政府恐怕難以法律強行剝奪其公民身份。

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