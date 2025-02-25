醜陋！中國復旦大學博士後研究員抄襲4本台灣碩論 已被退校處理

中國復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦，被揭發抄襲了4本台灣碩論。復旦校門示意圖。（路透）

2025/02/25 16:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國學術界如此醜陋不堪！復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦，被台灣博士候選人葉霑踢爆有4篇論文分別抄自4本台灣碩論，目前王燦已被復旦大學「退站（離校並告知各人事機關、遷出戶口）」處理。

政治大學中文系博士候選人葉霑與被抄襲的受害者張桓溢、王秀如，在臉書公開發表聯合聲明，揭發出王燦的抄襲行為，並將申訴過程分享出來，提醒台灣研究生要注意自己的論文是否遭到剽竊。

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聯合聲明指出，王燦抄襲了葉霑2020年台師大國文學系碩論《聽覺傳播媒介對近現代京劇美學的影響：以唱片、廣播為討論核心（1903-1940）》、2019年台大台文所張桓溢碩論《現實的摹創與中介：論臺灣非虛構寫作的翻譯、實踐與理論》、2010年彰師大國語文教學碩士班王秀如碩論《黃庭堅讀書詩研究》、2016年中央大學藝術學研究所碩論。

聯合聲明表示，王燦對這4本台灣碩論抄襲的內容幾乎是一字不漏，連註腳和圖表都是複製貼上，另有中研院文哲所某研究員2006年發表的期刊論文也遭部分抄襲。

聯合聲明痛斥，王燦是在短短2年內完成4次剽竊，而這些論文都在中國頂尖期刊獲准刊登，王燦更藉此獲得復旦大學、武漢輕工業大學的工作機會。

聯合聲明指出，葉霑於去年12月發現抄襲行為並向各期刊舉報後，在未提供個人信箱給王燦的情況下收到對方的3封騷擾信，王燦先是透露自己有高血壓病例，指稱自已因身體健康關係抄襲，希望得到原諒，第2封則聲稱他已離開學術單位，第3封更說明自己「已離開人世」。

葉霑在收到王燦輕生信件後，立即向復旦大學通報，希望能關心他的身心狀況，復旦校方則於去年12月26日回覆，指稱王燦「目前尚好」、「案件尚在調查」。

這項消息今天（25日）在中國微博登上熱搜第一，武漢輕工業大學管理學院表示，王燦已於2023年9月調離該校，「跟我們學校沒關係了」；復旦大學則證實王燦存在抄襲行為且情節嚴重，已將其退站處理。

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