愛爾蘭小學驚見人類「斷掌」 監視器畫面揭露詭異真相

愛爾蘭首都都柏林北部一間小學近日發現一隻人類「斷掌」，經調閱監視器畫面，顯示一隻鳥叼著斷掌飛過校園，途中鬆口掉落，目擊者驚恐不已。（圖翻攝自X/@nypost）

2025/02/25 16:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭首都都柏林北部一間小學近日發現一隻人類「斷掌」，經調閱監視器畫面，顯示一隻鳥叼著斷掌飛過校園，途中鬆口掉落，目擊者驚恐不已。愛爾蘭警方已展開全面調查，以釐清斷掌來源及相關事件。

綜合外媒報導，這起事件發生於當地時間2月21日上午10時30分左右，地點位於聖母無玷聖心學校（Our Lady Immaculate School）。校方工作人員發現地上有一隻人類斷掌，但因學校正值假期，當時無學生在場。校方在數小時後才向警方通報。

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警方封鎖現場，並調閱監視器畫面，確認該斷掌是由一隻鳥叼來後意外掉落。目前，法醫正在進行DNA檢測，以確認其來源，愛爾蘭病理學家也已介入調查。

警方初步調查後，提出兩種可能的解釋。其一，該斷掌可能是海鳥從附近海岸叼來的人體殘肢；其二，斷掌可能屬於一名12歲男孩。根據報導，該男孩於案發前一天晚間因玩耍時發生意外，導致手部嚴重損毀。事發時，他與其他孩子一同玩耍，一個裝有笑氣的瓦斯罐突然爆炸，造成嚴重傷害。警方正調查兩起事件是否相關。

聖母無玷聖心學校表示，校方將於星期一恢復正常教學活動。警方尚未公布更多細節，調查仍在進行中。

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