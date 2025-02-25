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    受害者年事已高！日官房長官：解決北韓綁架問題刻不容緩

    日本官房長官林芳正24日強調，解決北韓綁架問題刻不容緩，「是絕不能拖延的人道問題」。（美聯社資料照）

    日本官房長官林芳正24日強調，解決北韓綁架問題刻不容緩，「是絕不能拖延的人道問題」。（美聯社資料照）

    2025/02/25 14:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本公民在1960年代至1970年代遭北韓綁架，至今未能獲釋。日本官房長官林芳正24日出席了在石川縣金澤市舉行的「思考（北韓）綁架問題國民集會」，強調「（救援工作）已刻不容緩。受害者和家屬年事漸高，這是一刻也不能拖延的人道問題」。

    《共同社》報導，林芳正此番言論點出了石破政府迫切希望解決北韓人質問題。他進一步介紹，首相石破茂本月7日與美國總統川普（Donald Trump）會談過程中，探詢了美國與北韓舉行談判的可能性並尋求幫助，得到了美方的全面支持。

    林芳正強調，綁架問題仍在持續中，將努力對日本年輕一代宣傳和發布相關影片等。

    遭北韓綁架的日本女性橫田惠（失蹤時13歲）的弟弟橫田拓也，現為「綁架受害者家屬會」代表，24日談及另名受害者有本惠子（失蹤時23歲）的父親有本明弘去世時表示，「想到他帶著不甘的心情離開人世，萬分難受。每個家庭都在忍受著痛苦、等待團聚。」

    1963年在石川縣附近海域捕魚卻失蹤的寺越昭二（失蹤時36歲）的長子寺越昭男則表示，「希望（父親）有生之年能夠回國，講述真相。」

    《路透》報導，平壤當局2002年承認在數十年前綁架了13名日本公民。其中5人隨後返回日本，平壤稱其他人已死亡。

    然而據日本媒體報導，東京當局認定遭北韓綁架人數應為17人，並持續調查未歸受害者的命運。

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