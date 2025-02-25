為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓高速公路施工橋塌中國籍工人喪命 目擊者：聽到巨響像打仗

    南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

    南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

    2025/02/25 16:09

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾世宗高速公路安城至龍仁區段連接工程的橋梁，25日發生坍塌事故，造成多人死傷，其中2人為中國籍工人，1人已確認死亡。有目擊者指出，事發時聽到一聲巨響，「像打仗一樣」。

    南韓《中央日報》報導，消防部門透露，事發橋梁在施工過程中，支撐橋梁的5根長達50公尺的鋼結構（鋼梁）依次倒塌。

    據報導，事發橋墩的高度約100公尺。這些鋼結構是安裝在橋墩上的H型鋼，當天在利用吊車將其移動到另一座橋墩時突然坍塌。

    消防部門表示，截至上午11時30分，事故已導致10人被掩埋或傷亡。其中2人為中國籍工人，1人已確認死亡。

    一名朴姓目擊者表示，「當時我正開車回鄉，經過附近道路時，突然聽到一聲巨響，隨後橋墩上的板結構物瞬間坍塌」。他說，「橋墩下方還有民房等建築，擔心會造成更大損失」，並表示「橋墩上板施工位置相當高，也很長」。

    另據中媒《新京報》報導，網上有目擊者稱，自己所在公司距離事發現場僅500公尺，「事發時我在公司外面，聽到一聲巨響，像打仗一樣。我往外一看，橋梁已經塌了。這裡是我們每天上下班的必經之路。」

    救援人員仍在搶救被埋工人。（法新社）

    救援人員仍在搶救被埋工人。（法新社）

    南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

    南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播