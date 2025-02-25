南韓高速公路施工橋塌中國籍工人喪命 目擊者：聽到巨響像打仗

南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

2025/02/25 16:09

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾世宗高速公路安城至龍仁區段連接工程的橋梁，25日發生坍塌事故，造成多人死傷，其中2人為中國籍工人，1人已確認死亡。有目擊者指出，事發時聽到一聲巨響，「像打仗一樣」。

南韓《中央日報》報導，消防部門透露，事發橋梁在施工過程中，支撐橋梁的5根長達50公尺的鋼結構（鋼梁）依次倒塌。

據報導，事發橋墩的高度約100公尺。這些鋼結構是安裝在橋墩上的H型鋼，當天在利用吊車將其移動到另一座橋墩時突然坍塌。

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消防部門表示，截至上午11時30分，事故已導致10人被掩埋或傷亡。其中2人為中國籍工人，1人已確認死亡。

一名朴姓目擊者表示，「當時我正開車回鄉，經過附近道路時，突然聽到一聲巨響，隨後橋墩上的板結構物瞬間坍塌」。他說，「橋墩下方還有民房等建築，擔心會造成更大損失」，並表示「橋墩上板施工位置相當高，也很長」。

另據中媒《新京報》報導，網上有目擊者稱，自己所在公司距離事發現場僅500公尺，「事發時我在公司外面，聽到一聲巨響，像打仗一樣。我往外一看，橋梁已經塌了。這裡是我們每天上下班的必經之路。」

救援人員仍在搶救被埋工人。（法新社）

南韓天安市一條建造中的高速公路高架部分25日發生倒塌。（美聯社）

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