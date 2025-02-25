內鬼洩密助攻？ 美國火車變成「行動車庫」 價值逾6000萬限量球鞋遭竊

美國加州與亞利桑那州沙漠地區近期發生一系列有組織的火車貨物盜竊案，竊賊專門鎖定Nike運動鞋，總價值超過200萬美元（約新台幣6556萬元），其中不乏尚未公開發售的限量款式。（彭博）

2025/02/25 16:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州與亞利桑那州沙漠地區近期發生一系列有組織的火車貨物盜竊案，竊賊專門鎖定Nike運動鞋，總價值超過200萬美元（約新台幣6556萬元），其中不乏尚未公開發售的限量款式。

據美國鐵路協會統計，2023年全美鐵路盜竊案激增40%，高達6萬5000起，導致六大貨運鐵路公司損失逾1億美元，包括被盜商品與設備維修費用。美國海關與移民執法局（ICE）估計，供應鏈盜竊每年造成150億至350億美元的經濟損失。

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在今年1月13日的案件中，竊賊切斷亞利桑那州BNSF貨運列車的氣制動軟管，趁機盜走超過1900雙未上市的Nike運動鞋，總價值逾44萬美元（約新台幣1442萬元）。其中包括原訂3月14日發售的Nigel Sylvester x Air Jordan 4s，單雙預計售價225美元（約新台幣7376元）。

類似案件去年11月20日也曾發生，亞利桑那州哈克伯里（Hackberry）附近約180雙當時未上市的Air Jordan 11 Retro Legend Blue遭竊，價值約4萬1400美元（約新台幣135萬元）。此外，金曼（Kingman）與塞利格曼（Seligman）地區的盜竊案中，Nike鞋被盜總值達61萬2000美元（約新台幣2000萬元），執法部門已逮捕8名嫌犯。

國土安全調查局（HSI）特工庫克（Brynna Cooke）表示，竊賊通常趁火車停靠時將贓物拋下，有時是因應預定停車，有時則是蓄意破壞氣制動軟管，迫使列車停下。Verisk’s CargoNet副總裁、亞利桑那州副警長里維斯（Keith Lewis）則透露，部分竊賊可能與貨運倉庫內部人員勾結，提前掌握高價貨物的運輸資訊。

在1月13日的案件中，執法機關透過部分鞋盒內的追蹤裝置成功逮捕11名嫌犯。他們被控擁有或接收來自州際運輸的贓物，法庭紀錄顯示，其中10人為非法入境的墨西哥公民，另1人則為正在美國申請庇護的墨西哥籍人士。所有嫌犯均否認指控，並被法庭下令拘留，等待審判。

美國鐵路協會指出，鐵路盜竊案破案率極低，僅約十分之一的案件能成功逮捕嫌犯。BNSF鐵路公司則透露，曾在同一天內五度逮捕同一名嫌犯，但對方仍不斷犯案。公司已指示員工在遭遇盜竊時避免與嫌犯對質，並立即回報當局，以加強執法合作。

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