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    超派！京都人氣拉麵店因1星負評 公審顧客還懸賞找人遭炎上

    京都一間拉麵店僅因不滿顧客用餐後留下一星好評，便公審對方並懸賞10萬日圓揚言找到對方。（擷取自コレコレ@超配信者/X）

    京都一間拉麵店僅因不滿顧客用餐後留下一星好評，便公審對方並懸賞10萬日圓揚言找到對方。（擷取自コレコレ@超配信者/X）

    2025/02/25 15:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都河原町知名拉麵店「とよ二郎」因大量網路好評迅速走紅，但近日卻因不爽顧客留下1星負評，直接在社群媒體公審對方，甚至懸賞10萬日圓尋人要好好「款待」，隨即遭到廣大網友炎上。

    擁有超過79萬粉絲的日本網紅「コレコレ@超配信者」19日在社群媒體「X」爆料，「とよ二郎」拉麵店透過Instagram限時動態公開怒批2名對於店內服務太差而留下負評的顧客，指他們「程度低」、「傻子」、「最好不要再外出吃飯了」、「有種就再來店裡，一定要親自收拾你，可不會手下留情！」。

    更扯的是，「とよ二郎」竟公開顧客照片並懸賞10萬日圓（約新台幣2.2萬元），要求網友提供對方的住址及聯絡方式等，甚至揚言要找出他們並痛毆兩人，「他唯一能做的就是回來再吃一次，並附上一張照片寫好評，否則我無法保證他家人的安全」。

    如此誇張行徑引發網友強烈批評，相關貼文瀏覽次數已突破3500萬，並引來大量1星負評灌爆Google和Tabelog評論區。事後，「とよ二郎」迅速刪除相關貼文，並在IG發布道歉聲明，承認某些行為可能過度，表示會深刻反省，希望未來能夠改進。

    拉麵店不僅批評顧客是傻子，還威脅對方如果不回來店內重留好評，將對其和家人不利。（擷取自コレコレ@超配信者/X）

    拉麵店不僅批評顧客是傻子，還威脅對方如果不回來店內重留好評，將對其和家人不利。（擷取自コレコレ@超配信者/X）

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