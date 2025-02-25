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    扯！南韓監考老師記住學生個資私下告白 最高法院裁定無罪

    南韓監考老師記下學生個資後私下表白，最高法院推翻二審判決裁定老師無罪，全案發回更審。圖為南韓最高法院門口前的自由、平等、正義標語。（圖擷自南韓大法院官網）

    南韓監考老師記下學生個資後私下表白，最高法院推翻二審判決裁定老師無罪，全案發回更審。圖為南韓最高法院門口前的自由、平等、正義標語。（圖擷自南韓大法院官網）

    2025/02/25 14:07

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！南韓首爾某公立學校老師，2018年11月在江東區一處高中監考大學入學考試時，竟然私自記下考生個資，等到考完後傳訊給對方表白，在纏訟多年後，韓國大法院（最高法院）如今推翻二審判決裁定老師無罪，全案發回更審。

    《朝鮮日報》報導，本案的癥結點在於監考老師是否為《個人情報保護法》所認定的「個資處理者」，在法條裡限制處理者不得傳給第三方使用，但對於自行使用並沒有做出規範。

    因此，老師採取將自己界定為「個資處理者」的方式辯解，一審法官認為合理因此裁定無罪，到了二審時則推翻一審判決，直指監考老師的行為已破壞《個人情報保護法》保護個資的宗旨，判處被告4個月刑期、緩刑1年。

    不過，監考老師不服提出上訴後，最高法院認為他確實是「個資處理者」因此無罪，全案將重新審理。最高法院人士對此解釋，本案一貫採用《個人情報保護法》舊法審理，但該法在2023年更改規定，就算是處理者也不能使用他人個資，因此更審時採取新法將有望讓老師定罪。

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