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    機上女乘客搭機途中猝逝 澳洲夫妻被迫與遺體共度4小時

    澳洲一對夫妻日前搭乘卡達航空，孰料飛行途中有1名女乘客突然猝逝倒在走廊，由於女子體型較大機組人員將遺體暫放夫妻2人旁邊的空位，被迫與遺體共度剩餘約4小時旅程感到不適。（路透資料照）

    澳洲一對夫妻日前搭乘卡達航空，孰料飛行途中有1名女乘客突然猝逝倒在走廊，由於女子體型較大機組人員將遺體暫放夫妻2人旁邊的空位，被迫與遺體共度剩餘約4小時旅程感到不適。（路透資料照）

    2025/02/25 15:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對夫妻日前搭乘卡達航空（Qatar Airways），孰料飛行途中有1名女乘客突然猝逝倒在走廊，由於女子體型較大機組人員將遺體暫放夫妻2人旁邊的空位，2人被迫與遺體共度約4小時感到十分不適，消息曝光引發外界矚目。

    綜合外媒報導，米契爾（Mitchell Ring）與其妻子珍妮佛（Jennifer Colin）24日受訪透露，他們日前搭乘卡達航空從墨爾本飛往威尼斯的航班，沒想到機上1名女子因不明原因上完廁所後突然倒在走道上，機組人員緊急搶救仍不治身亡。

    米契爾指出，機組人員嘗試使用輪椅將遺體移往商務艙，然這名女子體型比較大，加上走道空間狹窄未能成功搬移，這時機組人員環顧四周，發現夫妻旁有空位，於是請我讓出座位，然後就把這位女士放在我的座位上。米契爾直言「他當時並未多想，便同意了這項安排。」

    「整個經歷是創傷性的」珍妮佛難過回憶，當先生轉過來叫我『快移動』時，使她震驚直呼「要將她放在這裡？」所幸當時有1位好心乘客主動提供另1個空位，讓她得以稍微遠離遺體。

    米契爾說，當航班抵達目的地後，警方和醫療人員隨即登機處理遺體，然而他們被要求須待在座位等待直至檢查結束。「機組人員在他面前掀開了毛毯，讓他直接看到遺體的臉，這讓他感到非常不適。」

    米契爾直指，航班上還有其他空位，但剩餘的4小時旅程中機組人員都未替他們安排其他座位，事後後也未接獲航空公司聯繫表明，認為卡達航空應提供心理諮詢或其他支援，但至今未收到任何慰問。

    與此同時，卡達航空表示正調查此事，據了解夫妻透過澳洲航空（Qantas Airways）訂購卡達航空機票，澳航發言人回應，類似事件的處理應由執飛航空公司負責。

    澳洲一對夫妻日前搭乘卡達航空，孰料飛行途中有1名女乘客突然猝逝倒在走廊，由於女子體型較大機組人員將遺體暫放夫妻2人旁邊的空位，被迫與遺體共度剩餘約4小時旅程感到不適。（圖擷自「@QueenQuads」X）

    澳洲一對夫妻日前搭乘卡達航空，孰料飛行途中有1名女乘客突然猝逝倒在走廊，由於女子體型較大機組人員將遺體暫放夫妻2人旁邊的空位，被迫與遺體共度剩餘約4小時旅程感到不適。（圖擷自「@QueenQuads」X）

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