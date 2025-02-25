未事先通知！澳洲官員：中國實彈演習迫使49航班更改航線

澳洲官員證實，中國海軍近日在澳洲與紐西蘭中間海域舉行實彈演習，迫使49個航班更改航線。055型巡洋艦示意圖。（路透資料照）

2025/02/25 13:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲官員證實，中國海軍艦艇近日在澳洲與紐西蘭中間海域舉行實彈軍事演習，迫使49個航班更改航線，並駁斥了中國「在演習前發布安全通告」的說法。

綜合媒體報導，由中國海軍055型巡洋艦「遵義艦」領銜的戰鬥編隊20至21日罕見駛入澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea），進行了2次實彈演習。中方聲稱，事先已發布安全通告，指責澳洲「毫無根據地炒作話題」。

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遲至21日接獲中國軍方警告後，包括澳洲航空公司（Qantas）、阿聯酋航空（Emirates）、紐西蘭航空（Air New Zealand）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）在內，才紛紛臨時調整航班路徑。

澳洲飛航服務公司（Airservices Australia）執行長夏普（Rob Sharp）24日晚間在國會聽證會上稱，維珍澳洲1名飛行員最早向該部門通報了中國軍艦實彈射擊的消息，「這就是我們最初得知這件事的方式」。

夏普的副手柯倫（Peter Curran）補充，實彈演習可能在飛行員首次接獲中方警告前、約30分鐘就已開始，「一些航班在我們首次得知消息時就已在空中飛行」；澳洲國防作戰指揮部則在空管部門接到消息的10分鐘後才被通知。

柯倫指出，中方的警告是透過緊急無線電頻道廣播「口頭通知」，該頻道主要由飛行員監聽。飛行員收到通報後，將訊息傳遞給空中交通管制部門；管制部門收到消息後，才立即向民航公司發布警告、設立禁飛區。

《路透》稱，通常情況下，飛行員會透過「飛航公告」（NOTAM）獲悉影響空中安全的軍事演習、火箭發射等事件，而這些通知通常會在演習的24到48小時前發布。

澳洲和紐西蘭政府此前強調，中國軍艦在未提前預警的情況下，透過無線電廣播口頭通知演習，迫使商業航班改變航線。紐澳批評中國未充分事先通知，不僅違反國際民航標準，更凸顯中國在南太平洋日益增強的軍事影響力。

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