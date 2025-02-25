南韓廉航起飛時傳爆炸聲機翼冒火 驚險返航釜山無人傷亡

南韓廉航真航空LJ371班機今（25）日上午從釜山飛往日本沖繩，起飛時疑似發生引擎異常，傳出劇烈爆炸聲響，部分乘客更目睹機翼冒出火焰。（法新社）

2025/02/25 13:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓廉航真航空（Jin Air）LJ371班機今（25）日上午從釜山飛往日本沖繩，起飛時疑似發生引擎異常，傳出劇烈爆炸聲響，部分乘客更目睹機翼冒出火焰。飛機在空中盤旋消耗燃油後，經過1小時17分緊急返航釜山金海國際機場，所幸機上184名乘客與7名機組人員均安，無人傷亡。

綜合韓媒報導，該航班於今（25）日上午8時39分（台灣時間上午7時39分）從釜山金海國際機場起飛，原定飛往日本沖繩。起飛後不久，飛機開始劇烈晃動，並伴隨強烈的機械噪音。

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機上乘客回憶：「飛機剛起飛時，就多次聽到引擎傳來爆炸聲」，另有乘客表示：「當飛機在空中時，親眼看到機翼冒出火焰。」

面對異常情況，機組人員決定返航。為確保安全著陸，飛機在巨濟島上空盤旋以消耗燃料，減輕著陸重量。真航空透過機內廣播告知乘客，儀器上沒有顯示異常，飛機引擎系統沒有問題，但為了確認可能存在的故障，決定返回金海機場。

航班於上午9時56分安全降落在金海國際機場，總飛行時間為1小時17分鐘。真航空在班機返航後立即安排更換飛機，並計劃於上午11時25分重新執飛該航線。

真航空發言人表示，公司將對飛機進行全面檢查，釐清引擎異常原因。相關調查結果將在完成後向公眾公布。

該航班於今（25）日上午8時39分（台灣時間上午7時39分）從釜山金海國際機場起飛，原定飛往日本沖繩。起飛後不久，飛機機身開始出現搖晃，並伴隨強烈的機械噪音。（圖翻攝自X/@t_ransborder）

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