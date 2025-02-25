空巴攜新創公司探索機上雙層座椅 網嘲：下層是聞屁區？

圖為Chaise Longue 2023年展出雙層座椅的原型。（擷取自CNN）

2025/02/25 12:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕航空業近年被指為增加利潤，在客機上加裝更多座位，導致乘客空間愈來愈擠。日前，新創公司Chaise Longue宣布正與空中巴士（Airbus）合作，設計並計劃推出「一上一下」形式的雙層座椅。消息引發網友揶揄，直呼下層座椅是「聞屁區」嗎？

綜合外媒報導，這種雙層高低座椅構想是由Chaise Longue公司推出的，該公司11日宣布正在與空中巴士公司「探討一些早期階段的概念」。

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設計師兼Chaise Longue執行長Alejandro Núñez Vicente告訴CNN，他很感謝空中巴士看到了「雙層座位的真正潛力」。

空中巴士證實消息，但「不發表進一步評論」。

這種雙層座椅設計的關鍵在於取消頭頂的行李艙，並在單一機艙內設置高低交錯的雙層座椅。乘客可以選擇預訂上排座或下排座，雖然從照片上來看，下排座位可能不太吸引人，但下排座的腿部空間更大。上排座與一般經濟艙座椅相比，也有更大的傾斜角度和腿部伸展空間。

然而，網友對此有諸多看法。有網友稱，這是一個「壞主意」，「飛行時我最不想發生的事情，就是被困在某人的放屁區。」另有網友表示，「他們很快就會把我們塞進行李箱。」

Vicente在LinkedIn的貼文表示，「經過4年激動人心的追求，我一直夢想著改善乘客體驗，為乘客提供他們真正應得的服務，今天我非常高興地宣布這一消息。」被問及網友對雙層座椅「聞屁味」的疑問時，他稱，「一般來說，氣體不會穿過座墊、座椅套和塑膠外殼等物體。」

圖為Chaise Longue 2023年展出雙層座椅的下層，乘客有較大腿部空間。（擷取自CNN）

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