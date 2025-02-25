芭達雅海灘活春宮！男女遭錄影制止仍激戰 完事淡定走入海裡

泰國芭達雅海灘近日有外國遊客當眾上演活春宮，絲毫不顧周圍民眾眼光。（擷取自TMN Cable TV Pattaya/FB）

2025/02/25 13:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅海灘1對男女近日不顧周圍遊客目光，當眾上演活春宮，甚至在被制止後仍無視勸告，結束後直接走進海裡沖洗，隨即引發熱議。

綜合泰媒報導，當地時間22日凌晨6時許，1名18歲男子與5位朋友一同在克雷廷萊海灘（Krathing Lai Beach）散步。當時周圍環境非常安靜且光線黑暗，為求安全，他們選擇在人群較多的地方坐下。正當大家開心聊天時，突然聽見一名女子的叫聲，起初還以為有人遭遇危險，便起身尋找聲音來源，沒想到卻目睹驚人一幕。

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目擊者表示，他們發現1名壯碩男子正在海灘上與1名女子發生性行為，完全無視其他人的眼光，於是拿出手機錄影並試圖出聲制止，但對方完全不理會，直到行為結束後才起身，淡定地走入海中沖洗。

對於這樣的行為，目擊者感到相當震驚，直言無法理解為何有人會選擇在公眾場所做出如此舉動，如果忍不住，應該去酒店開房間。當地居民則透露，克雷廷萊海灘因較為隱密且燈光昏暗，因此經常有情侶在這偷偷發生親密行為。

根據泰國《刑法》第338條，任何人在公共場所進行不雅行為，均可能觸犯公共猥褻罪，一旦遭警方發現或接獲檢舉，最高可處5000泰銖（約新台幣4878元）罰款，不過目擊者似乎尚未打算報警。

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