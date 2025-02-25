百歲夫妻締造最長婚姻紀錄 攜手走過84載歲月

101歲的瑪麗亞・迪諾（Maria de Sousa Dino，左）與105歲的馬諾埃爾・迪諾（Manoel Angelim Dino）攜手走過84載歲月，打破金氏世界紀錄。（圖取自Guinness World Record官網）

2025/02/25 10:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴西一對百歲夫妻日前創下金氏世界紀錄，成為目前在世婚姻最長久的伴侶。根據全球長壽研究資料庫 LongeviQuest 證實，現年105歲的馬諾埃爾・迪諾（Manoel Angelim Dino）與101歲的瑪麗亞・迪諾（Maria de Sousa Dino）已攜手走過84年又85天的婚姻旅程，成就一段歷久彌堅的佳話。

福斯新聞（Fox News）報導，這對伉儷的愛情故事可追溯至1936年，當時兩人在採收甜點時初次相識。直到1940年再度重逢，馬諾埃爾對瑪麗亞一見鍾情，鼓起勇氣表達愛意，而瑪麗亞其實也早已對他心生情愫。然而，瑪麗亞的母親起初對這段姻緣有所保留。為了證明自己的誠意，馬諾埃爾親手蓋了一棟房子，展現成家立業的決心，終於獲得岳母首肯，兩人順利步入婚姻。

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二戰期間，夫妻倆在巴西從事菸草種植，以養育13名子女。時光荏苒，他們的家族已擴展至55名孫子、54名曾孫及12名玄孫，成為真正的四世同堂大家族。馬諾埃爾於1919年7月17日出生，瑪麗亞則於1923年4月23日出生，兩人皆來自巴西塞阿拉州博阿維亞熱姆市（Boa Viagem, Ceará）。

如今，高齡的夫妻倆過著寧靜的晚年生活。雖然馬諾埃爾大部分時間都在休息，但每天傍晚仍會起身，與瑪麗亞一同坐在客廳，收聽收音機播出的玫瑰經祈禱，接著觀看電視轉播的彌撒，延續兩人數十年來的日常習慣。

當被問及婚姻長久的秘訣時，瑪麗亞簡單卻深情地回答：「就是愛，這是連最先進的電腦都無法計算的。」

值得一提的是，迪諾夫婦打破了先前由美國費雪夫婦（Herbert Fisher 與 Zelmyra Fisher）保持的紀錄。費雪夫婦共度了86年又290天的婚姻時光，直到2011年2月27日赫伯特辭世。而人類史上婚姻最長久的紀錄則屬加拿大希勒夫婦（David Jacob Hiller 與 Sarah Davy Hiller），這對夫妻自1809年結婚後，共度了88年又349天，直到1898年莎拉辭世。

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