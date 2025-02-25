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    家屬闖加護病房挾持醫護 美國賓州醫院爆警匪槍戰2死6傷

    賓夕法尼亞州一家醫院發生槍擊事件，一名警員殉職，兩名警員和四名醫院員工受傷，嫌犯被警方擊斃。（美聯社）

    賓夕法尼亞州一家醫院發生槍擊事件，一名警員殉職，兩名警員和四名醫院員工受傷，嫌犯被警方擊斃。（美聯社）

    2025/02/25 13:40

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州一家醫院患者家屬疑因對治療不滿，竟涉嫌持槍闖進加護病房、挾持多名醫護人員，並與警方爆發槍戰導致警員1死2傷、4名醫院員工受傷，嫌犯被警方當場擊斃。

    綜合外媒報導，執法部門官員透露，49歲的奧爾蒂斯（Diogenes Archangel-Ortiz）因親人近期在醫院去世，難以接受，對醫院的加護病房（ICU）產生了不滿和憤怒。

    22日奧爾蒂斯攜帶手槍和束帶進入西曼徹斯特鎮的UPMC紀念醫院加護病房，劫持了多名醫院員工，涉嫌開槍打傷1名醫生、1名護士和1名清潔人員，另有1名醫院員工跌倒受傷，所有傷者傷勢穩定，無病人傷亡。

    西約克區警察局、賓州警察和約克郡快速反應小組接獲報案後都火速趕到，與佔據加護病房的槍手爆發槍戰，西約克區警察局警員杜阿爾特（Andrew Duarte）身中數槍不幸殉職。另有兩名警員在駁火中受傷。

    警方試圖與奧爾蒂斯談判，但他挾持一名醫院女性員工並用束帶綁住雙手。為阻止更多傷亡，警方最終開槍擊斃了奧爾蒂斯。約克縣地方檢察官巴克（Tim Barker）表示，警員的行動是合法的，因為他們阻止了可能發生的更多生命損失。

    據調查，奧爾蒂斯前一天晚上曾因不滿妻子在醫院接受的癌末治療，與醫院警衛發生衝突，並被強制帶離。

    賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）已與杜阿爾特的父母和受傷的警員會面。杜阿爾特的葬禮定於2月28日舉行。賓州警方目前正在對此案進行進一步調查。

    賓夕法尼亞州州長夏皮羅已與杜阿爾特的父母和受傷的警員會面。杜阿爾特的葬禮定於2月28日舉行。賓夕法尼亞州警方目前正在對此案進行進一步調查。（美聯社）

    賓夕法尼亞州州長夏皮羅已與杜阿爾特的父母和受傷的警員會面。杜阿爾特的葬禮定於2月28日舉行。賓夕法尼亞州警方目前正在對此案進行進一步調查。（美聯社）

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