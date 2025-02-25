習近平向普廷喊「患難與共真朋友」 美學者：習對「雙普會」緊張了

美中俄三方關係近期備受國際關注。圖為莫斯科一家禮品店展出傳統俄羅斯娃娃，描繪了俄羅斯總統普廷（左起）、美國總統川普以及中國國家主席習近平。（歐新社）

2025/02/25 11:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄共商結束烏克蘭戰爭之際，中國國家主席習近平24日再次與俄羅斯總統普廷通電話，重申中俄「患難與共」、「不受任何第三方影響」的夥伴關係。有美國學者認為，習近平可能是對美國總統川普（Donald Trump）和普廷可能舉行會談，以及美國對俄羅斯政策轉向感到緊張；但多數學者稱，中俄不會分裂。

據中國官媒《新華社》新聞稿，習近平對普廷表示，「（中俄）是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。」

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《美國之音》報導，川普近日積極與俄羅斯展開和平談判。美俄高層官員上周在沙烏地阿拉伯就如何結束烏克蘭戰爭舉行會談，但烏克蘭及美國的歐洲盟友一律未獲邀出席。同時，俄羅斯副外交部長22日表示，川普和普廷的面對面會談正在籌備中。

《華爾街日報》指出，川普「突然之間熱情擁抱俄羅斯」，部分原因是出於戰略考慮，希望在中俄之間制造隔閡。

美國喬治城大學（Georgetown University）美中全球議題對話項目研究員韋德寧（Dennis Wilder）昨天在社交媒體X表示，習近平在電話中使用了一個有趣的措辭「中俄關係『搬不走』」，也許是對預期的川普──普廷峰會有點緊張。

美國智庫亞洲協會政策研究所（ASPI）的中國政治專家牛犇（Neil Thomas）認為，中國對美俄關係保持「警惕」，但習近平和普廷仍然「保持密切關係」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）則在X寫道，「一個並非不可能出現的有趣場景：川普排除歐洲和烏克蘭，普廷把習近平拉進來。這變成了美俄中三方會談，二對一，對抗美國。」

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）客座資深研究員里巴科娃（Elina Ribakova）在X寫道，俄中關係是共生的，但極不對稱：中國已成為俄羅斯不可或缺的合作夥伴，為俄羅斯的出口提供市場和關鍵投入品，而俄羅斯對中國有利但並非必不可少。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平安全中心研究員里布亞（Zineb Riboua）認為，中俄不會分裂。「事實上，中俄合作將會加速。如果說普廷和習近平從俄羅斯入侵烏克蘭中學到了什麼，那就是鑑於他們的反西方野心，建立平行系統以繞過制裁是首要任務。」

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