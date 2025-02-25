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    逾2千公斤！法國奶酪公司打造「巨大起司鍋」獲世界紀錄認證

    法國奶酪公司「朱拉弗洛爾」近日成功製作出世界上最大的起司火鍋，重達約2177.5公斤，正式獲得金氏世界紀錄認證。 （圖擷自「Gérôme Fassenet」臉書）

    法國奶酪公司「朱拉弗洛爾」近日成功製作出世界上最大的起司火鍋，重達約2177.5公斤，正式獲得金氏世界紀錄認證。 （圖擷自「Gérôme Fassenet」臉書）

    2025/02/25 13:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國侏羅省（Jura）奶酪公司「朱拉弗洛爾」（Juraflore）近日成功製作出世界上最大的起司火鍋，重達約2177.5公斤，正式獲得金氏世界紀錄認證。

    綜合外媒報導，「朱拉弗洛爾」奶酪公司22日於萊斯魯塞村魯斯堡壘進行挑戰，活動現場吸引5千多名美食愛好者，親眼見證這個超級起司火鍋的誕生。此超級起司火鍋的製作過程相當講究，主廚使用一個特製的巨大銅鍋，並投入40個熟成期分別為9個月、15月個以及21個月的康提起司，搭配2公斤蒜泥、1.5公斤白胡椒、近55公斤玉米澱粉和水以及數百公升的葡萄酒，廚師使用一個「巨型攪拌機」來混合原料以確保滑順細膩口感。

    金氏世界紀錄裁判說明，這道起司鍋必須是熟食，「總成分中至少要有60％的起司」且須「充分融化」。這道完成的超級起司火鍋重達約2177.5公斤成功達標，官方評審現場直言「這是一項全新的世界紀錄！」

    報導提及，奶酪公司「朱拉弗洛爾」還打破瑞士拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）於2009年製作一鍋重達1440公斤起司鍋，儘管做出努力，不過瑞士當時未獲金氏世界紀錄的認證。

    奶酪公司「朱拉弗洛爾」近日成功製作出世界上最大的起司火鍋，重達約2177.5公斤，正式獲得金氏世界紀錄認證。 （圖擷自「Gérôme Fassenet」臉書）

    奶酪公司「朱拉弗洛爾」近日成功製作出世界上最大的起司火鍋，重達約2177.5公斤，正式獲得金氏世界紀錄認證。 （圖擷自「Gérôme Fassenet」臉書）

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