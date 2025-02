馬斯克24日晚間給聯邦職員第2次機會回覆工作績效,不配合者將被開除。(法新社)

2025/02/25 09:48

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕領導政府效率部(DOGE)的特斯拉執行長馬斯克,22日通知所有聯邦職員都必須在24日之前回覆工作績效電郵,否則就會被解僱,由於許多聯邦單位抗命,馬斯克24日晚間宣布給職員第2次機會回覆,不配合者將被開除。

據《CNN》報導,美國聯邦人事管理局(OPM)在24日白天,已向各政府單位說明回覆電郵採自願進行,若員工不理睬也不會遭到解雇,但僅僅過了幾小時之後,馬斯克就要求聯邦雇員把握第2次機會,並指稱這是總統川普的指示。

據了解,包括美國國防部、聯邦調查局、國務院、國土安全部、能源部在內的長官,都已指示其員工不用回覆OPM寄來的「你上週做了什麼(What did you do last week)」電郵,但馬斯克仍放話若職員不配合就會丟掉工作。

