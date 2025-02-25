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    達美航空又出事！機艙瀰漫不明煙霧 急降亞特蘭大乘客驚恐逃生

    一架飛往美國南卡羅萊納州的達美航空876號班機因機艙內出現大量「煙霧」，被迫緊急折返亞特蘭大機場，成為該航空公司近期發生的第三起類似事件。（美聯社）

    一架飛往美國南卡羅萊納州的達美航空876號班機因機艙內出現大量「煙霧」，被迫緊急折返亞特蘭大機場，成為該航空公司近期發生的第三起類似事件。（美聯社）

    2025/02/25 10:11

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一架飛往美國南卡羅萊納州的達美航空876號班機因機艙內出現大量「煙霧」，被迫緊急折返亞特蘭大機場，成為該航空公司近期發生的第三起類似事件。

    綜合外媒報導，該航班原定從亞特蘭大飛往南卡羅萊納州哥倫比亞，由波音717型客機執飛，機上載有94名乘客、3名空服員和2名飛行員。據乘客描述，飛機起飛後不久，機艙內便開始出現霧狀物質，有乘客表示呼吸困難。一名乘客透露，起飛後約5至10分鐘，煙霧便開始在機艙內瀰漫。

    面對異常情況，機組人員決定按照安全程序立即折返哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）。飛機降落後，乘客和機組人員通過逃生滑梯進行緊急疏散，亞特蘭大消防救援人員到場協助疏散作業。

    哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場表示，此次事件對機場運營造成中等程度的影響。美國聯邦航空管理局（FAA）已宣布將對這起事件展開調查。

    達美航空發表聲明表示，將協助受影響旅客重新預訂前往目的地的航班，並對此次事件給乘客帶來的不便表示歉意。

    此次事件，已是近期達美航空發生的第三起類似事件。就在上週，另一架達美航空班機在加拿大多倫多皮爾遜機場降落後發生翻覆起火的意外事故。據報導，達美航空已向該翻覆航班的每位乘客提供了3萬美元（約新台幣98萬元）的賠償金。

    航空安全專家預計，隨著調查的深入，可能會對達美航空近期頻繁發生的安全事件進行更全面的評估和分析。

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