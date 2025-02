政府機構突現「川普跪舔馬斯克」畫面！內鬼還是駭客所為？

2025/02/25 09:51

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國住房及城市發展部(HUD)總部週一發生一起事件,該部門員工餐廳的電視螢幕突播一段美國總統川普親吻億萬富翁馬斯克腳的影片,此一安全漏洞事件疑似駭客所致,影片為由人工智慧(AI)生成的惡搞影片。

綜合外媒報導,據報,該AI生成影片於週一上午在住房及城市發展部總部員工餐廳的電視螢幕上播出。影片中,AI生成的川普形象正在按摩並親吻一個酷似馬斯克的人物腳部,畫面還配有「LONG LIVE THE REAL KING」(「真正的國王萬歲」)字樣。專家指出,影片中馬斯克有兩隻左腳的特徵,為AI生成內容的常見錯誤。

事件發生之際,馬斯克正在主導政府效率部(DOGE)的成本削減團隊,審計包括HUD在內的多個政府機構。住房及城市發展部部長特納(Scott Turner)此前曾表示,部門正在組建政府效率部工作小組,以「最大限度地」提高部門效率。

政府效率部近期聲稱已追回拜登政府「錯放」的19億美元HUD資金,並取消了至少400萬美元的多元、平等和包容(DEI)相關合約。此外,川普政府近日取消紐約市2美元壅堵費計畫,川普隨後在自家社交平台「Truth Social」平台上發文稱「Long Live The King!」(「國王萬歲!」)。

對於此次事件,住房及城市發展部發言人樂福特(Kasey Lovett)發表聲明稱:「這是對納稅人金錢和資源的又一次浪費」,並表示將對所有相關人員採取適當行動。

然而,眾議院金融服務委員會的民主黨人士在社交媒體X上發文稱「並非所有的英雄都披著斗篷」,似乎對此表示支持。這一反應遭到住房及城市發展部部長代表的譴責,後者在X上回應:「濫用納稅人資源沒有什麼可稱頌的」。

據悉,部分住房及城市發展部員工私下將此事件視為「反抗的標誌」,認為「給大家帶來了很多歡樂」。目前尚不清楚是外部駭客還是內部人員製造了這次惡作劇,相關調查正在進行中。

HAHA. The monitors at the Housing and Urban Development building were hacked this morning and displayed an AI video of Donald Trump kissing Elon Musk’s feet, alongside the message: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/FPT6jvqBF1