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    芬蘭總統警告川普：俄羅斯贏得戰爭等同美國失敗

    芬蘭總統史塔布接受《路透》訪問時表示，如果俄羅斯贏得烏俄戰爭，美國就會面臨失敗。（彭博）

    芬蘭總統史塔布接受《路透》訪問時表示，如果俄羅斯贏得烏俄戰爭，美國就會面臨失敗。（彭博）

    2025/02/25 11:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國目前介入協調，試圖終結烏俄戰爭，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）24日接受《路透》訪問時表示，如果俄羅斯贏得烏俄戰爭，美國就會面臨失敗。

    根據《路透》報導，史塔布表示，烏俄戰爭不僅關係到烏克蘭的獨立、主權和領土完整，還關係到歐洲的安全和美國的領導力。烏克蘭目前正在鞏固盟友支持，但烏克蘭與美國的關係卻逐漸不穩。

    史塔布提到，他並不擔憂北約（NATO）的實力，芬蘭於2023年正式加入北約，「我們才剛把北約與俄羅斯之間的邊界加長，我們一直保持著高額防務支出，這是有明確原因的，是因為莫斯科」。針對川普近期的各項舉動，史塔布表示，如果俄羅斯，贏得烏俄戰爭，美國就會面對失敗，「所以我認為我們需要戰鬥到底」。

    史塔布提出了一個關於烏克蘭和平計劃的構想，分為3個階段，首先是強化烏克蘭的談判地位並對俄羅斯施加壓力；第二階段是停火，並提供烏克蘭由歐洲支持、美國保障的安全保證；第三階段則是和平過程，討論領土、財政和重建等問題。

    史塔布表示，烏克蘭加入歐盟和北約的問題，以及歐洲的安全問題，應該視為不容妥協的事項。至於芬蘭在未來任何烏克蘭維和行動中的的角色，史塔布認為，目前討論派遣地面部隊還太早，目前他認為來自歐洲的支援，更多會是在海上及空中，而非地面部隊。

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