美俄反對聯大烏克蘭決議 美媒驚「川普與盟友公開決裂」

美國聯合國臨時代表謝伊24日稱，聯合國譴責俄羅斯、要求撤軍的決議無法改變戰爭。（法新社）

2025/02/25 10:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會24日高票通過烏克蘭和歐盟起草的決議案，譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭3週年。表決過程中，美國首度就歐洲安全議題與盟友決裂，對決議投下反對票。美媒分析，此舉反映美國外交政策在總統川普（Donald Trump）掌權後已全然轉向。

綜合媒體報導，美國、俄羅斯、白俄羅斯和北韓24日都在聯合國大會中，就譴責俄國的決議案投下反對票。決議最終雖獲大會通過，但川普政府已公開與歐洲盟友決裂，對俄國入侵烏克蘭的責任避而不談。

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烏克蘭戰爭3週年之際，烏國代表於聯合國提出包括俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、俄國承擔戰爭罪責等訴求，決議全文長達3頁，大會以93票同意、18票反對、65票棄權通過。反對國家包括俄羅斯、美國、以色列與匈牙利等。

美國代表另提出了僅有3段文字的決議案，包括哀悼兩國死者、要求快速終戰與敦促俄烏間維持永久和平，全文未提及俄羅斯侵略行為。

歐洲國家隨後在討論時加入俄國是侵略者，重申聯合國對烏克蘭領土完整及回復戰前邊界等修正，決議以93票贊成，8票反對，73票棄權通過。美國選擇對自己提出的決議案投下棄權票。

代表美國在聯大發言的臨時代表謝伊（Dorothy Camille Shea）指出，過去聯合國譴責俄羅斯與要求撤軍的決議，無法改變已造成數十萬人死亡的戰爭。決議無法止戰，戰爭曠日廢時且殘酷，烏俄人民付出高昂成本。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，這是美國長期外交政策驚人轉向，與侵略者攜手，反對烏克蘭與歐洲盟友支持的決議案，顯得十分詭異。

德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）本​​週末警告，歐洲應該加速擺脫對美國的依賴，稱「當務之急是盡快增強歐洲實力，這樣才能一步步真正擺脫對美國的依賴」。

《紐約時報》（New York Times）引述3名西方外交官、1名聯合國資深官員的說法，川普政府上週試圖說服烏克蘭撤回提案未果，轉而與歐洲國家討論可接受的內容。《紐約時報》形容，美國已與過去分道揚鑣，聯合國上演的攤牌戲碼，形同與西方盟友公開決裂，川普的外交政策已劇烈轉向。

美國24日都在聯合國大會中，就譴責俄國的決議案投下反對票。（圖擷自網路）

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