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    首頁　>　國際

    英國投入逾8億元 加倍支持烏克蘭軍事醫療

    2025/02/25 01:54

    〔中央社〕英國國防部今天宣布，將新增2000萬英鎊（逾新台幣8億2600萬元）預算，挹注英國對烏克蘭的軍事醫療支持計畫「翻新者」（Renovator）。

    Renovator計畫不僅提供前線醫療與後端復健資源，也支持外科醫師等人員培訓，以及重建遭俄羅斯攻擊的軍醫院。

    這項計畫於2023年10月啟動。隨著新資金到位，計畫預算將翻倍。

    英國對烏克蘭的軍事援助不限於供應軍備，另包括協助訓練醫護人員、指導治療方法。英國醫護團隊透過視訊及短期派駐烏克蘭等方式，支援烏方。

    官兵的復原情況以及他們從前線退下後，重新適應平民生活的能力，對烏克蘭的社會經濟重建十分重要。

    英國國防部表示，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭造成歐洲地區自第二次世界大戰結束以來，最大規模的人員傷亡。莫斯科當局對傷兵及退役官兵的照護極差，這導致他們返回民間後，往往成為犯罪和暴力問題來源。

    英國國防部指出，今年將有近100名烏克蘭外科醫師及其他醫護人員前來英國，接受進階醫療訓練，學習操作先進技術和設備。

    英國今年軍援烏克蘭累計將達45億英鎊，創2022年以來新高。（編輯：陳彥鈞）1140225

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