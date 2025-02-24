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    71歲聲優古谷徹爆婚外情神隱數月 久違現身「變仙人」嚇壞大眾

    去年爆出婚外情、71歲日本資深聲優古谷徹，在神隱數個月後，近日久違現身網路節目，一臉滄桑瘦削的仙人模樣，嚇壞各界。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    去年爆出婚外情、71歲日本資深聲優古谷徹，在神隱數個月後，近日久違現身網路節目，一臉滄桑瘦削的仙人模樣，嚇壞各界。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/24 21:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕71歲日本資深聲優古谷徹，過去曾為《航海王》薩波、《名偵探柯南》安室透、《機動戰士鋼彈》阿姆羅等知名角色，但他去年被爆出發生婚內出軌不倫戀，還涉及逼迫女方墮胎與暴力等爭議，為此謝罪辭演多部配音工作。古谷徹神隱數月，近日久違現身網路節目，一臉滄桑瘦削的仙人模樣，嚇壞各界。

    綜合日媒報導，古谷徹本月14日受邀擔任電台節目《土屋圭市のくるまの話》活動來賓，該節目於21日將收錄過程放上YouTube頻道，影片曝光後在網上引發話題。從影片顯示，時隔9個月再度現身大眾面前，只見他一改以往留著淺金棕色髮型的形象，變得長滿一頭白髮、蓄有白色的山羊鬍，且臉型與身形也比以往消瘦，看起來飽經風霜。

    自不倫緋聞風波後久未露面的古谷徹，如今變得與過往的形象截然不同，令不少網友驚訝不已，紛紛表示若不是他的聲音依舊，從外貌幾乎認不出來，「瘦好多」、「差點認不出來」、「整個人氛圍都改變了」、「感覺變得像仙人一樣」、「他已經71歲了，所以我想這是正常的，娛樂圈有點像龍宮，當你退休時，就像打開潘朵拉的盒子」。

    報導指出，古谷徹在2024年5月被日本週刊爆料，與一名37歲女粉絲婚內出軌超過4年，期間不只使用配音角色聲線與女方調情，還逼迫女方墮胎與對其施暴，醜聞引發社會強烈抨擊。對此，古谷徹在事後發表道歉聲明，向女方、長年支持他的粉絲致歉，強調會用餘生補償過錯；另外，他也在同年6月底宣布辭演多部作品的角色配音工作。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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