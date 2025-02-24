全面反制中國 川普擬重審免雙重課稅協議

川普21日簽署一份備忘錄，相關內容被視為是反制中國最全面的措施。（路透）

2025/02/24 20:06

〔編譯魏國金／台北報導〕美國川普政府近日針對中國，展開涵蓋投資、貿易與其他議題的一連串行動，彭博報導，這是川普上任後，對中國進行最全面、最有力的反制措施，全球兩大經濟體的關係恐迅速惡化。

報導說，川普21日簽署1份備忘錄，要求外國投資委員會（CFIUS）阻止中國對科技、能源等美國戰略領域進行投資。美國政府也敦促墨西哥官員，對中國進口產品課徵關稅；大批中國企業在墨西哥設立生產線，以迴避川普第1任期時，對中國進口產品加徵的關稅。

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與此同時，美國也提議對使用中國製商船收取費用，並要求一定比例的美國產品由美國船隻運送，以抗衡中國在全球海運領域的強勢地位。

綜合起來，這些措施相當於川普第2任期，對北京最強力的反制，而影響最深遠的當屬對CFIUS發出的備忘錄，該文件稱北京是「外國敵對勢力」，表示此舉是保護「美國技術、糧食供應、農地、礦產、天然資源、碼頭與港口等皇冠上珠寶」的必要行動。

該備忘錄也指出，美國政府亦應重新審查1984年與中國簽署、使個人與企業免於雙重課稅的稅賦協議，以及讓中國企業用來在美國上市的「可變利益實體」（VIE）的安排。備忘錄也提到對美國退休與捐贈基金投資中國科技領域設定新的與擴大限制。

川普2月4日加徵所有中國進口產品10％關稅，11日再宣佈對進口鋼鋁加徵25％關稅。

川普第1任期時的白宮貿易顧問卡魯特基維茨（Kate Kalutiewicz）指出，鋼鋁關稅「反映美國憂心迄今以來採取的行動，不足以遏阻相關領域產能過剩；鋼鋁關稅幾乎完全與中國相關，中國的非市場政策與行徑，導致全球供過於求的局面」。

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