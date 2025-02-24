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    日本積雪多誇張？ 青森房屋遭壓垮 新潟「馬路變雪花冰」

    一名住在新潟縣南部的民眾分享，他在外出採買時，目睹購物商場騎樓外的馬路被厚實積雪覆蓋，高度至少超過1層樓。（圖擷取自@flipperssnow101 社群平台「X」）

    一名住在新潟縣南部的民眾分享，他在外出採買時，目睹購物商場騎樓外的馬路被厚實積雪覆蓋，高度至少超過1層樓。（圖擷取自@flipperssnow101 社群平台「X」）

    2025/02/24 20:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本多地目前仍受強烈寒流侵襲，持續降下大雪，尤其是靠日本海一側的地區頻傳破紀錄積雪，甚至出現壓壞建築物、車禍等災情出現。一名住在新潟縣南部的民眾分享，他在外出採買時，目睹購物商場騎樓外的馬路被厚實積雪覆蓋，高度至少超過1層樓，驚人畫面曝光後隨即在網上引發熱烈討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「しまさお」的日本網友，22日分享自己前往新潟縣南魚沼郡六日町的一間購物商場採買時，驚訝發現1樓騎樓外的積雪高度，已超過1層樓，無法看出原先的模樣。不僅如此，商場的戶外停車場也累積非常厚實的積雪，而且還在持續增長，他也對此直呼，這是自己第一次看到這間商場變成這樣。

    照片曝光後，網友們紛紛表示，「雪花冰聖地」、「今年的雪下得太大了」、「雪國的人民既堅強又強大」、「剛好我有帶冰撬，雪屋進度6%」、「這部我看過，快躲到圖書館燒書！」、「去過北海道以後，這已經嚇不了我了......只覺得超級麻煩」、「以大雪聞名的南魚沼市，近幾年都沒有下過這麼大的雪，但今年好像下得特別大」。

    綜合日媒報導，青森縣以津輕地區為主的地區，近日連續降下大雪、積雪大增。報導指出，青森市市公所附近一棟被當作倉庫的房屋屋頂突然崩落，且能清楚見到建物內部的樣子，當時屋頂積雪約50公分厚；另外，在青森縣浪岡地區也發生倉庫坍塌的災情，當時屋頂積雪厚度達150公分，所幸這2起事件均未造成人員傷亡。

    截至本月21日止，青森縣內已確認390起住宅等建築物受損的事件。另據日本氣象廳觀測，截至今（24）日下午4時，多地的積雪深度分別為：青森縣酸湯地區497公分，新潟縣魚沼市守門地區378公分，新潟縣津南町376公分，山形縣大藏村肘折地區328公分，福島縣只見町304公分，山形縣西川町大井澤303公分等。

    不僅如此，商場的戶外停車場也累積非常厚實的積雪，而且還在持續增長。（圖擷取自@morishiro2018 社群平台「X」）

    不僅如此，商場的戶外停車場也累積非常厚實的積雪，而且還在持續增長。（圖擷取自@morishiro2018 社群平台「X」）

    青森市市公所附近一棟被當作倉庫的房屋屋頂突然崩落，且能清楚見到建物內部的樣子，當時屋頂積雪約50公分厚，所幸並未造成人員傷亡。（圖擷取自社群平台「X」）

    青森市市公所附近一棟被當作倉庫的房屋屋頂突然崩落，且能清楚見到建物內部的樣子，當時屋頂積雪約50公分厚，所幸並未造成人員傷亡。（圖擷取自社群平台「X」）

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