川普想聯俄制中無望 普廷通話習近平：中俄關係不受第三方影響

習近平與川普24日進行通話。（法新社）

2025/02/24 20:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）為俄羅斯揮兵入侵烏克蘭3週年，中國國家主席習近平與俄國總統普廷（Vladimir Putin）通電話，中官媒宣稱普廷在通話過程中向習近平說明本月18日美俄政府高層在沙烏地阿拉伯會談的狀況，同時也強調中俄關係不會受到外部因素干擾，將持續深化。

美俄日前在未邀烏克蘭的情況下展開會談，美總統川普（Donald Trump）更開槓烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），引發各界熱議。有美媒分析，川普似乎刻意疏遠烏克蘭，轉而與俄羅斯交好，可能是想拉攏俄國，進而離間俄中關係，收「聯俄制中」之效。

請繼續往下閱讀...

今天烏俄戰爭爆發3週年，習近平下午與普廷進行通話。中官媒《央視》指出，習近平在電話中強調中俄是「搬不走的好鄰居」，是「患難與共、相互支持、共同發展的真朋友」，「中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行。」

普廷則在通話中說明了先前美俄會談的狀況，宣稱俄方正致力於消除與烏衝突根源，並表示俄方高度重視對中關係，期待和中方在新的一年保持高層交往、深化務實合作，「發展對華關係是俄方著眼長遠的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外在因素干擾。在當前情勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法