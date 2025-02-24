23年來首見！以色列戰車開進約旦河西岸 戰火恐再升級

2月23日在以色列佔領的約旦河西岸哲寧（Jenin），一隻貓走過以軍的軍事行動現場。（路透）

2025/02/24 18:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方23日派遣戰車進入約旦河西岸地區，為23年來首見。這一行動是「鐵牆行動」（Operation Iron Wall）的一環，旨在加強對西岸的軍事控制，並禁止數萬名被迫撤離的巴勒斯坦居民返回家園。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，軍隊將在哲寧（Jenin）、圖勒凱爾姆（Tulkarm）和努爾沙姆斯（Nur Shams）等難民營長期駐紮以「打擊恐怖主義」。這次行動距離加薩停火協議生效僅兩天，顯示以色列將軍事焦點轉向西岸北部。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，以軍此舉被視為試圖徹底摧毀該地區的武裝勢力。

請繼續往下閱讀...

約4萬名巴勒斯坦居民被迫撤離，目前居住在臨時庇護所中。哲寧市長賈拉爾（Mohammad Jarrar）指出，以軍摧毀了大量住宅建築及基礎設施。根據CNN報導，以軍還在哲寧拆除了十多棟公寓樓。美聯社則提到，這次行動導致了西岸最大規模的平民流離失所。

巴勒斯坦外交部譴責以色列此舉為「危險升級」，呼籲國際社會干預。CNN報導指出，巴方認為以色列的行動是試圖鞏固對西岸的控制。美聯社則提到，美國白宮支持以色列延遲釋放巴勒斯坦囚犯的決定，稱此舉是對哈瑪斯「侮辱性人質移交」的適當回應。

此次戰車部署讓人聯想到2002年的「防禦盾牌行動」（Operation Defensive Shield）。根據1990年代簽署的《奧斯陸協議》，哲寧名義上由巴勒斯坦自治政府管理，但實際上仍處於以色列軍事控制之下。隨著加薩停火協議進入脆弱階段，區域局勢可能進一步惡化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法