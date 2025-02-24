俄侵烏3週年！習近平與普廷通話

圖為今年1月21日普廷在莫斯科郊外的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）與習近平進行視訊會談。（歐新社）

2025/02/24 18:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）為俄羅斯揮兵入侵烏克蘭3週年，中共官媒今傍晚發布消息指出，中國國家主席習近平稍早和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通電話。

烏俄戰爭爆發3週年前夕，美國、俄羅斯高層官員針對美俄關係和結束戰爭舉行會談，可由於會談未邀烏克蘭，美總統川普（Donald Trump）更開槓烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），引發西方陣營輿論譁然。《華爾街日報》分析，川普出乎意料地疏遠烏克蘭，轉而與俄羅斯交好，目的可能是拉攏俄國，以離間俄國與中國，收「聯俄制中」之效，即「反向尼克森」（reverse Nixon）路線。

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不過不少專家認為，川普的做法恐產生反效果，因為中俄早已深化軍事和情報合作，外交政策協調一致，中國支持俄國經濟，提供晶片、機具等軍事產業必要工具。反觀川普若真的挺俄遠烏，不僅疏遠歐洲盟友，甚至讓亞洲盟友也坐立難安。

在相關輿論延燒之際，中共官媒《央視》今傍晚5點58分發布消息，表示習近平稍早已同普廷通電話，但未披露2人通話內容。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）早前就預告普習通話，預計向中方闡述美俄會談的情況。

習近平與普廷在上月21日才透過視訊進行談話，時值川普宣誓就任美國第47任總統隔天，雙方承諾「深化戰略協作，堅定相互支持」，被視為象徵性展現團結，談話內容包括如何與川普建立關係，也提到了烏克蘭和台灣。

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