川普急推烏克蘭停戰！普廷耐心耗 衝突恐陷僵局

川普想速戰速決，普廷（左）偏要拖，戰局難料 。（法新社檔案照）

2025/02/24 17:53

［編譯陳成良／綜合報導］美國總統川普矢志迅速終結烏克蘭戰爭，但俄羅斯總統普廷卻採取拖延策略，讓衝突前景蒙上陰影。《華爾街日報》24日報導，美俄官員近日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行多年來首次會晤後，克里姆林宮已展現出不急於妥協的姿態，為冗長談判埋下伏筆。

普廷上週淡化快速和解的期待，坦言：「這需要時間，至於多久，我現在無法回答。」對俄方而言，能與美國重啟對話已是突破，自2022年入侵烏克蘭後，拜登政府對莫斯科採取外交孤立，如今這一局面正悄然鬆動。

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克里姆林宮強調，單純停火不足以滿足需求，因擔心烏克蘭可能借機重整軍備。普廷意在解決他口中的「衝突根源」，包括烏克蘭加入北約（NATO）的企圖及基輔政府的反俄立場。

俄羅斯軍隊在烏克蘭東部前線緩慢推進，試圖以戰場優勢換取談判籌碼。這一策略並非新鮮事，從敘利亞內戰到二戰後的雅爾達會議（Yalta Conference），莫斯科屢屢利用軍事壓力左右外交結局。專家指出，普廷可能正等待戰局進一步明朗，再定調談判條件。

美國政策近期似有轉向，川普將戰爭責任歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，甚至稱其為「獨裁者」。然而，要將此立場轉化為具體協議並不容易。普廷的目標遠超領土擴張，他要求限制烏軍規模、確保烏克蘭永久中立，並影響其政治走向。雖然川普認為烏克蘭入北約「不切實際」，但這一目標已寫入烏克蘭憲法，成為雙方談判的棘手難題。

前白宮俄羅斯事務顧問葛拉漢（Thomas Graham）警告，克里姆林宮懷疑川普團隊是否充分理解問題的複雜性。他指出，俄方不願讓美國輕易「解決」俄羅斯問題後轉而聚焦中國，而是希望長期牽制美國注意力。

俄羅斯慣於以軍事進展鞏固談判地位。敘利亞內戰中，莫斯科一邊談判，一邊軍援阿塞德（Bashar al-Assad）政府，助其收復失地；二戰末期，史達林則趁蘇軍驅逐納粹之勢，在雅爾達會議對英美提出更強硬要求。如今，烏東蘭戰場的查西夫雅爾（Chasiv Yar） 等城鎮持續淪陷，恐讓俄方胃口更大。

《華爾街日報》分析，俄羅斯可能重提伊斯坦堡談判舊條件，包括禁止外國武器、限縮烏軍規模。此外，俄方也期望終止美烏情報共享，這項合作曾助基輔精準打擊。美國可祭出制裁或增援等手段反制，但川普似傾向施壓烏克蘭，以加速談判。

川普急於促成和平，但普廷不願讓步，雙方目標與步調的落差恐讓衝突僵持不下。隨著俄軍西進、烏克蘭領土逐漸蠶食，談判桌上美烏的處境將更艱難。葛拉漢分析，川普若選擇對基輔施壓，可能收效較快，但能否滿足俄方胃口，仍是未知數。

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