烏克蘭抗俄3年血淚！英雄魂感動澤倫斯基 川普攪亂命運

澳洲烏克蘭社群成員24日在雪梨市中心舉行守夜活動時舉著照片、國旗和標語牌，以紀念俄羅斯入侵烏克蘭三週年。（法新社）

2025/02/24 16:47

［編譯陳成良／綜合報導］俄羅斯入侵烏克蘭滿三週年，烏克蘭總統澤倫斯基24日讚揚國人「三年來的抵抗與絕對英雄氣概」，並感謝所有支持者的付出。同日，歐盟領袖抵達基輔，展現團結姿態。然而，美國總統川普重返白宮，對烏克蘭的軍事與經濟援助蒙上陰影，戰局與外交前景愈加撲朔迷離。

2022年2月，俄羅斯總統普廷下令發動所謂「特別軍事行動」，引爆二戰後歐洲最嚴重衝突。三年間，雙方數萬名士兵與烏克蘭平民喪生，東部與南部城鎮被夷為平地，數百萬人流離失所。儘管西方曾團結支持烏克蘭，如今川普回歸政壇，對基輔的長期援助承諾面臨挑戰。

請繼續往下閱讀...

法新社報導，澤倫斯基強調：「這是三年的堅韌與感恩。我們感謝每一位捍衛烏克蘭的人。」當天，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達基輔，重申支持立場：「烏克蘭為生存而戰，歐洲的命運也繫於此。我們站在基輔，因為烏克蘭就是歐洲。」

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）則說：「在烏克蘭，談烏克蘭，與烏克蘭同在。」此言似在回應川普試圖繞過基輔與莫斯科對話的舉動。

澤倫斯基透露，24日有13位領袖親赴基輔，另24位將線上參與特別會議。他盼這成為戰局「轉捩點」，並要求盟友提供安全保障，避免俄羅斯利用停火重整軍力再次進犯。前一天，他甚至表示，若能換取北約（NATO）會員資格，他願意辭職。與此同時，俄軍仍在東部推進，克里姆林宮則重申不放棄佔領區，也不接受烏克蘭加入北約。

川普積極推動俄烏和談，近日與普廷通話90分鐘，並派國務卿魯比歐赴沙烏地阿拉伯會晤俄外長拉夫羅夫，此舉令基輔與歐洲不安。法國總統馬克宏24日晚將訪華盛頓，計畫警告川普：「面對普廷，不能示弱。」歐洲盟友則擔憂，川普不僅質疑援烏政策，更動搖數十年來的跨大西洋安全合作。

在東部戰線，烏克蘭士兵對川普促成的停火前景感到忐忑。一名25歲士兵安德里（Andrii，化名）說：「最血腥的時刻往往在停火前，這讓我更害怕。」38歲的砲兵指揮官米科拉（Mykola，化名）則感慨：「戰爭中不計日月，我不願放棄土地，但大家都累了。」

歐盟外交與安全政策高級代表、歐洲委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas），24日在比利時布魯塞爾歐盟外長會議期間，站立默哀一分鐘，紀念烏克蘭戰爭三週年。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法