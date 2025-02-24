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    36歲台男柬埔寨酒店猝死 法醫鑑定「吸毒致死」

    昨（23）日晚間柬埔寨金邊市一家酒店發生台灣籍男子猝死案件，警方調查顯示死者體內驗出毒品反應。（法新社）

    昨（23）日晚間柬埔寨金邊市一家酒店發生台灣籍男子猝死案件，警方調查顯示死者體內驗出毒品反應。（法新社）

    2025/02/24 16:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨金邊市一家酒店昨（23）日晚間發生台灣籍男子猝死案件，法醫鑑定顯示死者體內驗出毒品反應。

    《柬中時報》報導，據警方報告，36歲台灣籍男子謝宜忠（HSIEH YI CHUNG，音譯）於2月23日下午3點30分獨自抵達金邊市瑪卡拉區一家酒店辦理入住手續。酒店監控錄像記錄顯示，下午3點47分，謝宜忠與一名友人一同進入酒店，並與工作人員進行交談。

    監控畫面進一步顯示，謝宜忠的友人於下午4點06分駕車離開酒店。約半小時後，即下午4點35分，謝宜忠獨自搭乘電梯前往11樓，進入1101號房間。

    當晚10點左右，陳仁浩（CHEN REN HAO，音譯）接獲友人來電，稱謝宜忠身體出現不適狀況，並告知酒店位置。晚上10點56分，兩名友人抵達房間時，發現房門處於開啟狀態，謝宜忠躺在床上，神志不清。陳仁浩立即通知醫生及酒店工作人員處理。

    酒店方面表示，晚上10點30分左右曾接獲一名外籍人士來電，通報謝宜忠身體不適。醫護人員抵達現場後，確認謝已無生命跡象。

    警方於晚上10點35分接獲報案後趕赴現場展開調查，除調取酒店監控錄像外，也對相關證人進行詢問。現場勘查未發現明顯作案痕跡或可疑物證，但在部分物品上發現香菸殘留痕跡。

    法醫初步鑑定顯示，死者死因為心臟驟停。經進一步檢測，死者體內對甲基苯丙胺呈現陽性反應，警方認為死亡原因與吸毒有關。

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