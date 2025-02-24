菲國保全不滿機車同事常遲到 連開3槍射殺畫面曝

菲律賓一名男保全不滿同事經常遲到還態度惡劣，當場拔槍連開三槍擊斃對方。（擷取自@ChrisSitson/X）

2025/02/24 17:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓黎剎省（Rizal）日前發生一起槍擊命案，一名男保全疑因長期不滿同事經常遲到，加上對方曾放話威脅其家人，最終在雙方爆發口角後，憤而朝對方連開3槍，導致同事身亡。

據《菲律賓星報》報導 ，當地時間本月3日上午8時許，死者馬圖吉納（Jeremy Matugina）上班再度遲到，激怒等待交班已久的同事。兩人發生激烈爭吵後，該名保全直接拔槍朝馬圖吉納開第一槍，導致他痛苦倒地。但兇嫌似乎仍未洩憤，隨後又補開兩槍。

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事後，兇嫌向同事自首，被移交給當地警方。他坦承與死者之間積怨已久，抱怨馬圖吉納幾乎天天遲到，有時甚至晚到半小時才來，還曾出言威脅要傷害他和他的家人。事發當天，他原訂7時下班，但馬圖吉納遲到半小時才來，讓他無法準時交接，加上對方態度惡劣，一氣之下才痛下殺手。

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PANOORIN: Patay ang isang security guard matapos pagbabarilin ng kaniyang kasamahan sa Antipolo City, Rizal. Ang suspek nagalit umano dahil late sa duty ang biktima. @ABSCBNNews



（????: Antipolo Police Station） pic.twitter.com/wBEC09pT9J — Christopher Sitson （@ChrisSitson） February 3, 2025

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