7年前還被當過氣政客 德國準總理梅爾茨開啟第三人生

德國面臨數十年最大經濟與外交危機、歐洲迫切期待新一代領袖來因應跨大西洋緊張局勢之際，從未擔任過政府職務的梅爾茨（Friedrich Merz）今天贏得大選，準備接掌德國。（美聯社）

2025/02/24 16:00

〔中央社〕德國面臨數十年最大經濟與外交危機、歐洲迫切期待新一代領袖來因應跨大西洋緊張局勢之際，從未擔任過政府職務的梅爾茨（Friedrich Merz）今天贏得大選，準備接掌德國。

路透社報導，梅爾茨領導的保守派在今天的全國大選名列第一，遠遠領先最接近的競爭對手、極右翼的德國另類選擇黨（AfD），將可籌組聯合政府。

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梅爾茨對支持者表示：「德國將再次得到可靠的治理。」

對現年69歲的梅爾茨而言，這是一場難以置信的「第三人生」（Third Act）勝利。就在7年前，他還被認為是過氣的政治人物，甘於結束政治生涯，安於富有的遊說家和多家公司董事會成員的角色。

身為已故財政部長、德國財政保守主義代表人物蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）的得意門生，梅爾茨2000年代在基督教民主黨（CDU）內竄起，很快就成為基民黨在議會的領袖。

高大、聲音宏亮的梅爾茨1989年首次當選歐洲議會（European Parliament）議員，那時的他，對基民黨而言是個完美的角色。

梅爾茨來自偏遠西部、以社會保守和村莊關係緊密聞名的天主教高地紹爾蘭（Sauerland），從他身上，可以看到柏林圍牆倒塌前西德的許多美德：跨大西洋主義、商業導向、在社會和文化議題上持傳統觀點。

但1990年兩德統一，讓東德新教牧師之女梅克爾（Angela Merkel）踏入了政壇，她一路向上爬當上了總理，連帶排擠到蕭伯樂和梅爾茨的仕途。

東部至今仍是梅爾茨的弱點所在，民調機構佛爾沙研究中心（Forsa）21日調查顯示，與社會民主黨（SPD）和綠黨（Greens）競爭對手不同，這位一看就知道來自德國西北部萊茵河沿岸的人物，在東部獲得的信任仍不及他在西部受到的信任。

對梅爾茨權威構成最大的威脅，也正是披著極右翼德國另類選擇黨外衣的東部。德國另類選擇黨去年在東部地方選舉勇奪第一，就算現在梅爾茨贏得了大選，德國另類選擇黨也可能會在非常大的程度上，限制他的執政能力。

梅爾茨向來不是黨內專業策士的最愛，他2018年和 2021年兩次被否決接替梅克爾的黨魁職位，直到2022年，頑強的他終於贏得了勝利。

梅爾茨當上黨魁後，承諾打破梅克爾的中間派路線，推動黨右傾，以消滅本土主義的德國另類選擇黨。

但今年1月，阿沙芬堡（Aschaffenburg）發生持刀攻擊導致2死事件後，梅爾茨帶領基民/基社聯盟（CDU/CSU）在國會提出移民政策動議，推動要求強化當前邊界管制與對難民的拘留措施，他知道只有在德國另類選擇黨的支持下，決議才能通過。這項提案最終以多數之姿通過。

批評者、甚至是黨內人士，都認為梅爾茨此舉不可原諒，違反了旨在不讓德國另類選擇黨影響政策決策的政治防火牆。

對某些人而言，這正是梅爾茨的戰略意識和敏銳戰術不一致的例子。

梅爾茨屢屢透過敏銳的戰術，壓制蕭茲（Olaf Scholz）；他先透過2022年訪問基輔，暴露蕭茲在支持烏克蘭方面的猶豫不決，接著讓法院推翻預算，引發導致蕭茲政府垮台的連鎖事件。

梅爾茨與右翼聯手共推移民法案一事，讓人對梅爾茨產生揮之不去的不信任感，也讓人更擔心梅爾茨可能難以說服其他政黨共同執政。

黨內部分批評者不情願地意識到，梅爾茨的大西洋主義、流利的英語，以及淡出政壇期間在董事會磨練的談判技巧，在在使他成為川普時代的絕佳人選。

俄烏開戰初期就直言支持烏克蘭的梅爾茨曾經表示，在某些情況下，他將把蕭茲一直阻擋的金牛座（Taurus）長程飛彈提供給基輔。

財政方面，梅爾茨的政策走向一樣不明確，但他表示，他對改革憲法規定的債務限制抱持開放態度。那樣的限制注定蕭茲政府的失敗，並阻礙了增加軍事預算的努力。

儘管如此，梅爾茨離開政壇前往貝萊德實物資產（BlackRock Real Assets）開展生涯第二春之前，在很多方面都是老派人物。

梅爾茨部分的政策是被動應對的：他承諾廢除蕭茲聯合政府推出的失業救濟和更寬鬆的公民規則，並實施更嚴格的邊境管制。

他曾在受訪時表示，如果從政導致與法官妻子夏綠蒂（Charlotte）40年的婚姻陷入緊張，他就會退出政壇，「對我而言，這個代價太高昂了」。

如果梅爾茨當上總理，將是柯爾（Helmut Kohl）1998年卸任以來，第一位有孩子的總理，也是第一位沒有離過婚的總理。

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