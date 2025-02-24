富二代千金曝前1％富裕人群真實生活 21歲富家女擇友看「這條件」

近日在短影音平台TikTok上，一名21歲的富家千金克洛伊在影片中分享其特殊的成長經歷引起討論。（圖翻攝自IG/@chloeabeth）

2025/02/24 14:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日在短影音平台TikTok上一名21歲的富家千金克洛伊（Chloe）在影片中分享其特殊的成長經歷。她透露自己出生自於1%富裕人群的家庭，過著極為奢華的生活。克洛伊還提到，她從未有過工作經歷，一直都待在家，挑選朋友時，會根據對方的財力來判斷是否能夠融入她的奢華生活方式，這成為她決定是否建立友誼的主要標準。

據《太陽報》報導，克洛伊在影片中分享的特殊成長經歷引發網友熱烈討論。其TikTok影片觀看次數已突破300萬，展示了她與眾不同的優渥生活。

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克洛伊透露，她在農曆新年時收到1000英鎊（約新台幣4萬1000元）現金和一根實心金條，滿月禮是一個村上隆系列的Louis Vuitton Mini Speedy手袋。此外，她的祖父母每年生日都會贈送她一個Tiffany鑰匙吊墜。

然而，這位年輕富家女的生活並非全然自由。她表示父母對她有嚴格的管教，包括禁止參加學校旅行，也無法自由選擇課程。她還被要求必須學習金融，否則將失去繼承權。父母因擔心她被綁架，對其行動也有諸多限制。

在社交方面，克洛伊坦言很難找到能理解她生活方式的朋友，認為人們往往會與有相似經歷的人成為朋友。這番言論在社群媒體上引發討論，有網友批評她以階級區分朋友，也有人表達對其生活方式的羨慕。

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