TikTok再奪人命！美軍兒子疑跟風「昏迷挑戰」 離奇陳屍臥室

〔即時新聞/綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」(ByteDance)旗下短影音平台TikTok,充斥許多危害生命安全的「挑戰」,近幾年來在各國造成多起未成年用戶死傷事故。美國南加州一對父母控訴,13歲兒子突然在家中死亡,原被判定是輕生,經過追查後認為,是兒子跟風玩源於TikTok的致命挑戰才導致喪命。

綜合外媒報導,生前與家人一起住在南加州的13少年奧哈里(Nnamdi Ohaeri Jr.),來自一個軍人家庭,父母養育連他在內共4名兒子,平時與家人感情十分融洽。根據奧哈里的家人形容,他熱愛音樂與運動、尤其足球,為人幽默感且機智,然而正值年輕健康的奧哈里,卻在本月3日上午發現倒臥房間,送醫急救後仍宣告不治。

奧哈里父親回憶,事發前一晚,全家人一如往常共度週日,一起開心觀看葛萊美獎頒獎典禮,未料隔天一早就發生了憾事。事後警方初步調查,判斷奧哈里可能是自殺身亡,但他的父母認為兒子一直對未來充滿希望,不可能突然自殺,於是開始私下調查,試圖拼湊出蛛絲馬跡,最終發現兒子可能死於TikTok上流行的「挑戰」。

奧哈里父親指出,兒子生前沒有任何社群媒體帳號,智慧型手機也有嚴格監護設定,推測是從同學那裡得知在年輕世代很流行、試圖讓自己昏倒的挑戰,這是唯一說得通的解釋。另外,這對父母總是提醒孩子們,「不要吸毒,要做出正確的決定,但我們不會說,不要在社群媒體上跟風或玩遊戲,或許我們必須這麼做才對。」

報導指出,奧哈里雙親希望透過公開分享兒子發生的悲劇,為其他家長敲響警鐘。據悉,這個在TikTok的年輕使用者之間流行、極為致命的挑戰被稱為「昏迷挑戰」(Blackout Challenge),鼓勵人們閉氣直到缺氧昏倒為止,但迄今在各國已經造成多起未成年人模仿導致死亡的事件,家長們也因此向TikTok提起訴訟提告。

