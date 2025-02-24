TikTok再奪人命！美軍兒子疑跟風「昏迷挑戰」 離奇陳屍臥室

美國南加州一對父母控訴，13歲兒子突然在家中死亡，原被判定是輕聲，經過追查後認為，是兒子跟風玩源於TikTok的致命挑戰，才導致兒子喪命。（美聯社資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/02/24 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」（ByteDance）旗下短影音平台TikTok，充斥許多危害生命安全的「挑戰」，近幾年來在各國造成多起未成年用戶死傷事故。美國南加州一對父母控訴，13歲兒子突然在家中死亡，原被判定是輕生，經過追查後認為，是兒子跟風玩源於TikTok的致命挑戰才導致喪命。

綜合外媒報導，生前與家人一起住在南加州的13少年奧哈里（Nnamdi Ohaeri Jr.），來自一個軍人家庭，父母養育連他在內共4名兒子，平時與家人感情十分融洽。根據奧哈里的家人形容，他熱愛音樂與運動、尤其足球，為人幽默感且機智，然而正值年輕健康的奧哈里，卻在本月3日上午發現倒臥房間，送醫急救後仍宣告不治。

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奧哈里父親回憶，事發前一晚，全家人一如往常共度週日，一起開心觀看葛萊美獎頒獎典禮，未料隔天一早就發生了憾事。事後警方初步調查，判斷奧哈里可能是自殺身亡，但他的父母認為兒子一直對未來充滿希望，不可能突然自殺，於是開始私下調查，試圖拼湊出蛛絲馬跡，最終發現兒子可能死於TikTok上流行的「挑戰」。

奧哈里父親指出，兒子生前沒有任何社群媒體帳號，智慧型手機也有嚴格監護設定，推測是從同學那裡得知在年輕世代很流行、試圖讓自己昏倒的挑戰，這是唯一說得通的解釋。另外，這對父母總是提醒孩子們，「不要吸毒，要做出正確的決定，但我們不會說，不要在社群媒體上跟風或玩遊戲，或許我們必須這麼做才對。」

報導指出，奧哈里雙親希望透過公開分享兒子發生的悲劇，為其他家長敲響警鐘。據悉，這個在TikTok的年輕使用者之間流行、極為致命的挑戰被稱為「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），鼓勵人們閉氣直到缺氧昏倒為止，但迄今在各國已經造成多起未成年人模仿導致死亡的事件，家長們也因此向TikTok提起訴訟提告。

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Deuce: Family mourns as 13-year-old son dies after social media challenge



A Southern California family is mourning the terrible loss of their 13-year-old son, Nnamdi Ohaeri Jr., also known as Deuce, whom they believe died after taking part in a deadly social media challenge.… pic.twitter.com/282xZdTPiN — Chronicle NG （@chronicle_ng） February 23, 2025

A Southern California couple is mourning the death of their young son after they say he died from a dangerous social media challenge.

Details: https://t.co/Izk6PczoNK pic.twitter.com/cukKQ36NQi — KTLA （@KTLA） February 22, 2025

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