酷航飛新加坡航班故障折返西安 乘客：發動機冒火光被嚇半死

停在新加坡樟宜機場上的酷航飛機。（歐新社）

2025/02/24 14:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡廉價航空酷航一架由中國西安市飛往新加坡的航班，23日凌晨起飛約20分鐘後，因機械故障返航。有中國乘客稱，目睹發動機冒出「像火箭一樣火光」、「被嚇得半死」；不過，酷航事後強調飛機引擎沒有著火。

中媒《極目新聞》報導，西安咸陽國際機場顯示，由該機場飛往新加坡的酷航TR135在起飛後返航，返航原因顯示為機械故障。

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有搭乘該航班的中國網友在短影片社交平台「抖音」說：「我正好坐在引擎後方，目睹發動機像火箭一樣的火光，被嚇得半死。」據該網友發布的影片顯示，多輛消防車在機場等待。

據悉，涉事酷航TR135原定23日凌晨1時35分起飛，實際1時32分起飛，1時57分返航，執飛機型是空中巴士（Airbus）A321neo型客機。

另據新加坡《聯合早報》報導，酷航發言人表示，涉事客機凌晨1時56分順利降落咸陽機場，機上所有乘客和機組人員都安全撤離。

對於有網友稱「（客機）剛起飛引擎冒火光」，酷航發言人指出，涉事飛機確定沒有引擎起火的情況。

發言人並稱，由於現場工程師需要更多時間解決問題，酷航決定取消班機，並為機上所有乘客提供必要協助，包括安排住宿和當地交通，強調該航班所有乘客都被重新安排乘坐2月24日另一趟酷航航班飛往新加坡。

飛常準（VariFlight）業內版App顯示，酷航TR135起飛後，在中國西安市上空盤旋兩圈即返航。（擷取自《極目新聞》）

中國網友發文稱酷航一架飛機起飛後，引擎冒火光。（擷取自《極目新聞》）

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