怒馬斯克成為川普「幫凶」 加人連署要求撤銷其公民身份

有加拿大民眾以「馬斯克在川普政府中扮演的角色明顯威脅加拿大主權」為由發起國會請願書，呼籲總理杜魯道撤銷馬斯克的加拿大公民身份，截至2月24早上已有近16萬人加入連署。（美聯社）

2025/02/24 12:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，就兌現競選承諾，揮動關稅大刀，對北方鄰國加拿大進口商品徵收25%關稅，並數次宣稱要把加拿大並為美國第51州，種種舉動惹惱了加拿大人，並遷怒於擔任川普顧問的億萬富豪馬斯克。綜合加拿大媒體報導，有加拿大民眾以「馬斯克在川普政府中扮演的角色明顯威脅加拿大主權」為由發起國會請願書，呼籲總理杜魯道撤銷馬斯克的加拿大公民身份，截至2月24早上日已有近16萬人加入連署。

這份請願書由加拿大卑詩省的作家里德（Qualia Reed）發起，國會下議院新民主黨籍議員安格斯（Charlie Angus）擔任贊助人。根據加拿大相關規定，超過500個有效簽名的電子請願書可獲得認證，並由國會議員提交給下議院，一旦請願書被正式提交，政府有義務回應。

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加拿大下議院定於 3 月 24 日復會，但外界預測在復會前將舉行大選。

川普表示要對加拿大產品徵收大規模關稅，並公開表示要讓加拿大成為美國第51州，引發加拿大民眾的憤怒，馬斯克被川普任命領導新成立的「政府效率部」（DOGE）

，而且能自由進出白翁，作為川普身邊的「紅人」，自然被加拿大人視為「幫凶」。

而且馬斯克1月8日還在X平台上稱讚加拿大總理杜魯道辭職，並效仿川普的言論，將加拿大比作美國的一個州，進而諷刺杜魯道：「女孩，你已經不是加拿大的州長了，所以你說什麼都不重要。」

請願書指出，馬斯克作為川普的顧問，從事了違背加拿大國家利益的活動，要求加拿大總理杜魯道撤銷馬斯克的公民身份和加拿大護照。

馬斯克1971年出生於南非普勒托利亞，父親是南非人，母親是加拿大人，因此他在出生時擁有南非國籍。馬斯克18歲時又與當年離婚的母親一起移居加拿大，拿到了加拿大國籍，並就讀於皇后大學。馬斯克1992年依靠獎學金進入美國賓州大學，獲經濟學和物理學雙學位，之後進入史丹福大學攻讀材料科學和應用物理博士課程，但僅入學2天就輟學創業，後來又在美國獲得了美國國籍。

不過，根據「加拿大公民法」，撤銷公民身份通常只適用於「虛假陳述或欺詐入籍」的情況，馬斯克是通過血緣合法獲得國籍，不存在「詐取」問題。因此，除非馬斯克自己主動放棄，不然加拿大政府想強行剝奪他的公民身份，恐於法無據。

這場「撤銷馬斯克公民身份」的請願活動，表面上看是加拿大民眾對馬斯克的清算，背後卻隱藏着加拿大人對川普政策的不滿和對國家主權的焦慮。

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