老鼠急救術？ 科學家發現老鼠會嘗試「搶救」昏迷同伴

1隻老鼠正在拉扯另1隻昏迷同伴的舌頭，這可能有助於清理牠的呼吸道。（圖擷取自Sun et al., Courtesy of Li Zhang）

2025/02/24 11:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項刊登於《科學》（Science）期刊的最新研究揭示，實驗室老鼠面對昏迷的同伴時，會展現類似人類急救的行為，包括拍打、輕咬，甚至試圖拉出對方的舌頭以確保呼吸道通暢。這項發現顯示，動物之間的互助行為可能比科學家原先認知的更為普遍。

科學媒體《IFLScience》報導，研究團隊觀察到，當老鼠遇到失去意識的熟悉同伴時，會展現出一系列漸進式的照護行為：從最初的輕柔嗅聞與梳理毛髮，逐漸升級到更積極的介入，如輕咬或拉出對方舌頭。這些特殊行為僅在同伴昏迷時出現，一旦對方恢復意識就會停止。研究也發現，若2隻老鼠彼此熟識，這種救助行為會更為明顯。

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實驗數據顯示，在13分鐘的觀察期間，老鼠平均將47%的時間用於照顧昏迷的同伴，相較之下，僅花費5.8%的時間與清醒的同伴互動。所有案例中都觀察到老鼠試圖處理昏迷同伴的口腔，其中半數成功拉出對方舌頭，彷彿在嘗試確保呼吸道暢通。更驚人的是，當研究人員刻意在昏迷老鼠口中放入異物時，「救援者」有高達8成的成功移除率。

這些救援行為確實產生效果：接受照顧的老鼠較未受照顧者更快恢復意識並重拾行動能力。研究團隊進一步發現，這種救援行為與大腦中的杏仁核和下丘腦所釋放的催產素有關。

研究團隊表示：「我們的發現顯示，協助群體中失去意識的成員，可能是社群動物與生俱來的本能。這種行為很可能在增進群體凝聚力與提升生存機會上扮演關鍵角色。」

雖然這些行為令人聯想到人類的心肺復甦術（CPR），但研究人員提醒，不應過度將人類意圖投射到動物行為上。儘管如此，這項研究仍為我們理解動物社會行為開啟了嶄新視野。

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