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    李珠珢「三振舞」歌曲原唱揭密！只拿到近6千元版稅

    南韓啦啦隊女神李珠珢因「三振舞」爆紅，舞蹈音樂原曲作者安勝浩透露，他目前只拿到26萬韓元的版稅。（圖擷自YouTube）

    南韓啦啦隊女神李珠珢因「三振舞」爆紅，舞蹈音樂原曲作者安勝浩透露，他目前只拿到26萬韓元的版稅。（圖擷自YouTube）

    2025/02/24 11:50

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢在起亞虎時期因「三振舞」爆紅，而舞蹈音樂其實來自於2001年韓國偶像團體「jtL」的歌曲〈My Lecon〉，經過印尼DJ重新混音成為現在的版本。jtL成員、為〈My Lecon〉作詞作曲的安勝浩（Tony An）透露，他在這首曲子只拿到26萬韓元（約新台幣5970元）的版稅。

    《朝鮮日報》報導，目前仍活躍在南韓演藝圈的安勝浩，於23日播出的綜藝節目《我家的熊孩子》透露了這項不為人知的祕辛．安勝浩說，這首歌是他20多年前寫的，可能是當時的經紀公司忘了登記版權，他3個月前才跑去註冊，所以才拿到那麼少錢。

    安勝浩說，他去韓國音樂著作權協會（KOMCA）辦理版權時，現場人員都相當驚訝，大家都不知道原來三振舞的原曲是他所創作。由於三振舞在社群媒體上的點閱率高，光是在YouTube就已累計9300萬人次觀看，因此節目來賓都為安勝浩太晚登記感到惋惜。

    據了解，南韓第一代偶像團體「H.O.T.」成員安勝浩、張佑赫、李載沅，在和經紀公司SM娛樂鬧翻後於2001年另組jtL，首張專輯首週銷量達48萬張，但jtL隨即在各大節目上銷聲匿跡，外界懷疑是遭到SM封殺所致，SM對此始終否認。

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