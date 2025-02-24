美烏談判有新版本？澤倫斯基：稀土礦產協議談判正取得進展

烏克蘭總統澤倫斯基強調，將援助視為債務償還將開啟「潘朵拉的盒子」，恐使烏克蘭被迫對所有支持國負擔償還責任。（美聯社）

2025/02/24 13:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今日在基輔舉行的論壇上表示，「5000億美元的條件已不復存在」，美國原先提議以烏克蘭稀土礦產獲取巨額利潤作為援助交換的計畫已被撤回，雙方正商討更公平的協議。他強調，將援助視為債務償還將開啟「潘朵拉的盒子」，恐使烏克蘭被迫對所有支持國負擔償還責任。

據《美聯社》報導，美國川普政府此前向基輔施壓，要求簽署一項允許美國獲取烏克蘭稀土礦產的協議，作為美國持續援助烏克蘭的交換條件。最初提案中，美方要求從烏克蘭礦產中獲得高達5000億美元的利潤，但遭到澤倫斯基拒絕。

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澤倫斯基強調，「他不會簽署任何需要十代烏克蘭人承擔後果的協議。」他也警告說，將援助視為需要償還的債務可能會開啟「潘朵拉的盒子」，為基輔日後償還所有支持者設下先例。

近期談判出現進展。澤倫斯基透露，原先5000億美元的要求已不復存在，暗示雙方正在制定更為公平的協議。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）和經濟部長思維里登科（Yuliia Svyrydenko）已提前離開基輔論壇，與美國官員就潛在協議展開會談。葉爾馬克在社交媒體上表示已進行「建設性對話」，並稱「我們正在取得進展」。

葉爾馬克指出，烏克蘭的礦產資源是「非常重要的元素，可以在整體安全保障中發揮作用，包括軍事保障和其他保障」。美國財政部長班森特（Scott Bessent）則形容政府的礦產計劃將創建美烏夥伴關係，稱之為「雙贏」方案。

面對美國可能停止援助的局面，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）率領高級官員團隊訪問基輔，歐洲各國領袖正著手制定持續支持烏克蘭的替代機制。同時，俄羅斯外交部副部長透露正在籌備川普與普廷的會面，俄方還對烏克蘭發動了規模空前的無人機襲擊。

在這樣的壓力下，澤倫斯基表示，如果能在北約軍事聯盟的安全保護下實現持久和平，他願意放棄總統職位。目前，美烏礦產協議的具體細節尚未公布，烏方堅持要求獲得足夠的安全保障，以防範俄羅斯未來可能的侵略。

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