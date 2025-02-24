Telegram慘遭澳洲重罰！遲交報告5個月 挨罰2000萬台幣

澳洲線上安全監管機構對即時通訊應用程式Telegram開出95萬7780澳元（約新台幣2000萬）罰單，原因是該公司延遲160天才提供其打擊恐怖主義、暴力極端主義及兒童性剝削材料的相關措施報告。（路透）

2025/02/24 11:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲線上安全監管機構對即時通訊應用程式Telegram開出95萬7780澳元（約新台幣2000萬）罰單，原因是該公司延遲160天才提供其打擊恐怖主義、暴力極端主義及兒童性剝削材料的相關措施報告。

綜合外媒報導，澳洲線上安全專員（eSafety commissioner）於2024年5月向包括Telegram在內的多家科技公司發出通知，要求它們在10月前提交相關報告。然而，所有其他平台都在期限內回應，唯獨Telegram遲至5個月後才提供資訊。

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線上安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，Telegram延遲近半年提供資訊，嚴重妨礙了eSafety依據《線上安全法》履行職責。她強調，及時透明化並非澳洲的自願性要求，這些監管權力使當局得以了解各平台如何處理影響澳洲民眾的嚴重線上危害。

對於這項處罰，Telegram發言人表示公司將提出上訴，認為處罰「不公平且不成比例」。根據資料顯示，Telegram在2024年曾回應澳洲執法部門14項IP位址和電話號碼資訊請求，涉及23位用戶。

值得注意的是，澳洲安全情報組織（ASIO）等五眼聯盟安全機構曾指出，Telegram是年輕人接觸極端主義宣傳影片的平台之一。格蘭特指出，鑑於線上分享和宣傳的恐怖主義及極端主義材料對社區構成的威脅日益增加，各平台需要加強努力防止服務被濫用。

此外，社群平台X（前身為Twitter）也因未充分回應通知而被罰款超過61萬美元（約新台幣1996萬），目前eSafety已將X告上法院。X同樣對這些通知提起訴訟，案件仍在審理中。

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