美國12歲女童因未接種疫苗遭拒心臟移植 范斯誓言救遠親

遭醫院拒絕心臟移植的12歲女童艾達琳·迪爾（Adaline Deal），是美國副總統范斯的遠親。（Facebook）

2025/02/24 10:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）近日承諾，協助一名因未接種武漢肺炎（COVID-19）疫苗而被拒絕心臟移植的12歲女童艾達琳·迪爾（Adaline Deal）。這名女童是范斯同父異母妹妹雀兒喜（Chelsea）丈夫的妹妹，即范斯的遠親。此案不僅凸顯醫療倫理與宗教信仰的衝突，也引發美國社會對移植政策公平性的關注。

據英國《每日郵報》報導，艾達琳罹患罕見的「艾伯斯坦氏異常」（Ebstein's anomaly），一種導致心臟瓣膜功能失調的先天性疾病，使血液可能逆流，嚴重影響氧氣循環。這讓她隨時面臨心臟衰竭風險，甚至需依賴輪椅行動。

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然而，美國俄亥俄州的辛辛那提兒童醫院（Cincinnati Children's Hospital）因她未接種COVID-19疫苗，拒絕將她列入移植候選名單。院方強調，移植患者術後需終身服用免疫抑制劑，疫苗接種是保護其免受病毒侵害的必要條件。

艾達琳的母親珍妮恩·迪爾（Jeneen Deal）基於宗教信仰，反對為女兒接種流感和COVID-19疫苗。她上週向《每日郵報》求援，坦言「不知道女兒還能撐多久」。范斯在接受該報獨家專訪時表示：「我們幾天前才得知此事，消息已在社群媒體上傳開。我正試圖了解詳情，盡力提供幫助。雖然她是遠親，但我很關心她。」

珍妮恩並非尋求特權，而是希望政府保障所有患者的移植權利。她提到，美國國會2023年提出一項法案，旨在禁止聯邦資金支持因COVID-19疫苗狀態而拒絕治療的醫療機構。她說：「若副總統能關注這項法案，或許能推動其通過，讓更多人得到公平對待。」

目前，艾達琳病情穩定，受益於藥物「拉斯克」（Lasix）減輕心臟周圍積液，已能重返校園。然而，醫生警告，此病患者平均壽命約37歲，且猝死與心衰風險極高。珍妮恩正考慮轉院至不要求疫苗的醫療機構。

辛辛那提兒童醫院回應稱，評估移植患者時以「長期成功」為首要考量，並強調器官資源有限。針對此案，院方未進一步置評。

艾達琳是范斯同父異母妹妹雀兒喜（Chelsea，左）丈夫雅各（Jacob）的妹妹，因此是范斯（右）的遠親。（圖取自Facebook）

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