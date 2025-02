航班還沒起飛 先「開打」！亞特蘭大機場登機口爆發大規模鬥毆

2025/02/24 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國最繁忙機場之一的喬治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport),於近日發生一場大規模鬥毆事件,影片在社交媒體上廣泛流傳,引起關注。

綜合外媒報導,事發地點位於精神航空(Spirit Airlines)登機區域附近,現場多名男女互相拳打腳踢,場面混亂。根據網上流傳的影片顯示,部分參與者甚至站在機場座椅上向他人襲擊。影片中可聽到旁觀者驚呼「這太尷尬了」,也有人提醒「你們那裡有孩子啊!」。

目擊者表示,一名女子曾爬過一排機場座椅進行攻擊。當時有乘客困惑地詢問:「我只是想弄清楚,他們為什麼打架?發生了什麼事?」不過,目前鬥毆起因仍不明朗,也不清楚參與者之間是否相識。

警方接獲騷亂報案後趕往現場,但抵達時人群已經散去。目前未有任何人被逮捕的報導。機場官方表示正在對此事件進行調查。

據悉,哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場每年接待約9300萬名旅客,是美國最繁忙的機場之一。

