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    航班還沒起飛 先「開打」！亞特蘭大機場登機口爆發大規模鬥毆

    美國最繁忙機場之一的喬治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，於近日發生一場大規模鬥毆事件，影片在社交媒體上廣泛流傳，引起關注。（法新社）

    美國最繁忙機場之一的喬治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，於近日發生一場大規模鬥毆事件，影片在社交媒體上廣泛流傳，引起關注。（法新社）

    2025/02/24 10:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最繁忙機場之一的喬治亞州哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），於近日發生一場大規模鬥毆事件，影片在社交媒體上廣泛流傳，引起關注。

    綜合外媒報導，事發地點位於精神航空（Spirit Airlines）登機區域附近，現場多名男女互相拳打腳踢，場面混亂。根據網上流傳的影片顯示，部分參與者甚至站在機場座椅上向他人襲擊。影片中可聽到旁觀者驚呼「這太尷尬了」，也有人提醒「你們那裡有孩子啊！」。

    目擊者表示，一名女子曾爬過一排機場座椅進行攻擊。當時有乘客困惑地詢問：「我只是想弄清楚，他們為什麼打架？發生了什麼事？」不過，目前鬥毆起因仍不明朗，也不清楚參與者之間是否相識。

    警方接獲騷亂報案後趕往現場，但抵達時人群已經散去。目前未有任何人被逮捕的報導。機場官方表示正在對此事件進行調查。

    據悉，哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場每年接待約9300萬名旅客，是美國最繁忙的機場之一。

    目擊者表示，一名女子曾爬過一排機場座椅進行攻擊。（圖翻攝自X/@TimMoore78486）

    目擊者表示，一名女子曾爬過一排機場座椅進行攻擊。（圖翻攝自X/@TimMoore78486）

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