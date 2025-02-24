為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄男怕回國被抓去當兵！被日本裁定遣返後提上訴

    非法滯留日本的俄羅斯籍50來歲男子．擔憂一回國就會被抓去當兵，被大阪地院裁定遣返合理後提出上訴。（圖擷自Google街景）

    非法滯留日本的俄羅斯籍50來歲男子．擔憂一回國就會被抓去當兵，被大阪地院裁定遣返合理後提出上訴。（圖擷自Google街景）

    2025/02/24 10:19

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前居住在日本的1名俄羅斯籍50來歲男子．因為逾期居留將被遣返，他提出訴訟指稱自己回去後恐怕會被抓去當兵、投入俄烏戰場，但大阪地院審理後認為驅逐有理，俄男對判決不滿決定上訴。

    《產經新聞》報導，這名俄國男子在20來歲、蘇聯時期就持學生簽證來到日本，隨後以各種方式延長居留期限，在某次非法滯留被抓到面臨驅逐出境時，他找到了1名日籍女子結婚，從而繼續留在日本。

    不過，俄男後來就和對方離婚，在申請「定住者（對外籍人士基於人道或特殊理由提供居留資格）」身分失敗後，他一度被抓起來安置，目前已被放出來，並於去年冬季提出訴訟要求撤銷驅逐令。

    俄男指稱．他在日本已生活20年以上，對日本文化有深厚的理解，希望當局對俄烏戰事展現出人道主義關懷，因為雙方還看不到有停火跡象，自己一回去就有被徵召入伍的風險。

    不過，大阪地院表示，俄男在日本期間曾因為襲擊他人、無照駕駛、酒駕等罪嫌多次被判處罰款，並且有將別人打到骨折的前科，直指俄男明明有多次反省改過的機會，卻還是犯下嚴重傷害罪，很明顯不適合在日本居留。

    對於俄男遣返回國有可能會被抓去當兵一事，大阪地院強調徵兵制並不違反國際法，而且俄羅斯徵兵最高年齡為30歲，俄男的年紀明顯已經超過。

    大阪地院進一步指出，俄國明令不會派遣徵兵的義務役到前線，因此這名俄男沒有被動員到戰場的可能性，最終裁定遣返合理，俄男對此不服已提出上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播