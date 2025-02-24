俄男怕回國被抓去當兵！被日本裁定遣返後提上訴

非法滯留日本的俄羅斯籍50來歲男子．擔憂一回國就會被抓去當兵，被大阪地院裁定遣返合理後提出上訴。（圖擷自Google街景）

2025/02/24 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前居住在日本的1名俄羅斯籍50來歲男子．因為逾期居留將被遣返，他提出訴訟指稱自己回去後恐怕會被抓去當兵、投入俄烏戰場，但大阪地院審理後認為驅逐有理，俄男對判決不滿決定上訴。

據《產經新聞》報導，這名俄國男子在20來歲、蘇聯時期就持學生簽證來到日本，隨後以各種方式延長居留期限，在某次非法滯留被抓到面臨驅逐出境時，他找到了1名日籍女子結婚，從而繼續留在日本。

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不過，俄男後來就和對方離婚，在申請「定住者（對外籍人士基於人道或特殊理由提供居留資格）」身分失敗後，他一度被抓起來安置，目前已被放出來，並於去年冬季提出訴訟要求撤銷驅逐令。

俄男指稱．他在日本已生活20年以上，對日本文化有深厚的理解，希望當局對俄烏戰事展現出人道主義關懷，因為雙方還看不到有停火跡象，自己一回去就有被徵召入伍的風險。

不過，大阪地院表示，俄男在日本期間曾因為襲擊他人、無照駕駛、酒駕等罪嫌多次被判處罰款，並且有將別人打到骨折的前科，直指俄男明明有多次反省改過的機會，卻還是犯下嚴重傷害罪，很明顯不適合在日本居留。

對於俄男遣返回國有可能會被抓去當兵一事，大阪地院強調徵兵制並不違反國際法，而且俄羅斯徵兵最高年齡為30歲，俄男的年紀明顯已經超過。

大阪地院進一步指出，俄國明令不會派遣徵兵的義務役到前線，因此這名俄男沒有被動員到戰場的可能性，最終裁定遣返合理，俄男對此不服已提出上訴。

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