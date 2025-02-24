悲劇！紐約史丹頓島海域船隻翻覆 3死2傷1失蹤搜救持續中

一艘船隻週日在紐約史丹頓島附近水域翻覆，造成至少3人死亡，2人受傷，另有1人仍然失蹤。多個部門正在進行聯合搜救行動。（圖翻攝自X/@nypmetro）

2025/02/24 10:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一艘船隻週日在紐約史丹頓島（Staten Island）附近水域翻覆，造成至少3人死亡，2人受傷，另有1人仍然失蹤。多個部門正在進行聯合搜救行動。

綜合外媒報導，事故發生在安布羅斯航道，位置在皇后區洛克威半島末端微風點東南約5英里處。美國海岸防衛隊於當地時間中午12時04分接獲「船隻進水」警報後立即展開救援。

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紐約警察局（NYPD）、紐約消防局（FDNY）、美國海岸防衛隊和紐澤西州警察共同參與救援行動。海岸防衛隊派出3艘救援船和1架直升機前往現場，警察潛水員和救援人員從水中救出5人。

獲救者被緊急送往當地醫院救治，其中3人被宣告死亡，1人情況危急，另1人情況穩定。截至週日晚間，仍有1人下落不明，搜救工作持續進行中。

目前船隻翻覆原因仍在調查，警方初步認為事故並非由其他船隻撞擊所致。船隻類型及其他詳細資訊有待進一步確認。

紐約警察局、紐約消防局、美國海岸防衛隊和新澤西州州警察共同參與救援行動。（圖翻攝自X/@1010WINS）

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