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    反川普峰會突遭炸彈威脅！幕後黑手疑與「他」有關

    華盛頓特區一場反對總統川普的保守派集會「原則第一峰會」因收到炸彈威脅而被迫疏散，警方已展開調查。（圖翻攝自X/@elsam3572）

    華盛頓特區一場反對總統川普的保守派集會「原則第一峰會」因收到炸彈威脅而被迫疏散，警方已展開調查。（圖翻攝自X/@elsam3572）

    2025/02/24 09:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕華盛頓特區一場反對總統川普的保守派集會「原則第一峰會」（Principles First summit）因收到炸彈威脅而被迫疏散，警方已展開調查。

    綜合外媒報導，據前美國有線電視新聞網（CNN）主播阿科斯塔（Jim Acosta）在社交媒體分享的截圖顯示，威脅郵件署名為「Enrique T」，聲稱在會場安放了四枚管式炸彈，並稱此舉是為「紀念J6人質」，指涉因參與國會山莊1月6日事件而被監禁的人士。郵件中點名威脅多位與會者，包括企業家庫班（Mark Cuban）、前美國國會警察法諾內（Michael Fanone）和前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）。

    接獲威脅後，華盛頓特區警察局（MPD）與現場保安人員隨即採取行動，疏散會場進行安全檢查。警方表示目前尚未發現威脅的真實性。

    事件引發對極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領導人泰瑞歐（Enrique Tarrio）的懷疑。峰會組織者最初發表聲明指控泰瑞歐發出威脅，但後來修改說法，表示威脅來自「聲稱」代表泰瑞歐的帳戶。泰瑞歐否認與此事有關，並威脅對峰會組織者提出誹謗訴訟。

    值得注意的是，在炸彈威脅發生前，泰瑞歐曾現身峰會會場，與數名在1月6日保衛國會大廈的警察發生爭執。他在社交媒體上發布影片，嘲諷這些警察是「膽小鬼」，其中前美國國會警察法諾內則反擊稱泰瑞歐是「國家的叛徒」。

    在警方完成安全檢查後，原則第一創始人梅奧（Heath Mayo）表示峰會將繼續進行，不會被威脅所阻撓，並讚揚警方和安保人員的快速反應。

    這起事件發生之際，華盛頓特區正同時舉行保守政治行動會議（CPAC），導致當地氣氛略顯緊張，會場外也出現零星抗議和衝突。

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