反川普峰會突遭炸彈威脅！幕後黑手疑與「他」有關

2025/02/24 09:54

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕華盛頓特區一場反對總統川普的保守派集會「原則第一峰會」(Principles First summit)因收到炸彈威脅而被迫疏散,警方已展開調查。

綜合外媒報導,據前美國有線電視新聞網(CNN)主播阿科斯塔(Jim Acosta)在社交媒體分享的截圖顯示,威脅郵件署名為「Enrique T」,聲稱在會場安放了四枚管式炸彈,並稱此舉是為「紀念J6人質」,指涉因參與國會山莊1月6日事件而被監禁的人士。郵件中點名威脅多位與會者,包括企業家庫班(Mark Cuban)、前美國國會警察法諾內(Michael Fanone)和前紐澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)。

請繼續往下閱讀...

接獲威脅後,華盛頓特區警察局(MPD)與現場保安人員隨即採取行動,疏散會場進行安全檢查。警方表示目前尚未發現威脅的真實性。

事件引發對極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)前領導人泰瑞歐(Enrique Tarrio)的懷疑。峰會組織者最初發表聲明指控泰瑞歐發出威脅,但後來修改說法,表示威脅來自「聲稱」代表泰瑞歐的帳戶。泰瑞歐否認與此事有關,並威脅對峰會組織者提出誹謗訴訟。

值得注意的是,在炸彈威脅發生前,泰瑞歐曾現身峰會會場,與數名在1月6日保衛國會大廈的警察發生爭執。他在社交媒體上發布影片,嘲諷這些警察是「膽小鬼」,其中前美國國會警察法諾內則反擊稱泰瑞歐是「國家的叛徒」。

在警方完成安全檢查後,原則第一創始人梅奧(Heath Mayo)表示峰會將繼續進行,不會被威脅所阻撓,並讚揚警方和安保人員的快速反應。

這起事件發生之際,華盛頓特區正同時舉行保守政治行動會議(CPAC),導致當地氣氛略顯緊張,會場外也出現零星抗議和衝突。

Here is the bomb threat at the Principles First summit in DC. I’m told by a source familiar with the situation this is the threat below (see email attached). It mentions Michael Fanone and his mother as well as other attendees at the conference. pic.twitter.com/oKoBOqoMVB