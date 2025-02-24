比外星人更神秘！阿拉斯加巨坑挑戰科學極限 謎團待解

薩沃諾斯基隕石坑（Savonoski Crater）碧波環翠，景色秀麗，然而其成因證據早已消失殆盡，成為困擾科學家的世紀難題。（圖：卡特邁國家公園及自然保護區）

2025/02/24 08:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）內，存在一處令科學家百思不得其解的神祕地景——薩沃諾斯基隕石坑（Savonoski Crater）。這個直徑約500公尺、深達110公尺的近乎完美圓形坑洞，其精巧的地貌彷彿人工雕琢，但其確切成因至今仍是未解之謎。

科學新聞網站《Science Alert》報導，薩沃諾斯基隕石坑位於阿拉斯加西南部，目前坑內積滿雨水與融雪。根據阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）1978年的研究，其成因至今仍是地質學界的一大謎題。從高空俯瞰，薩沃諾斯基隕石坑確實與典型的隕石撞擊坑相似，但科學證據卻指向其他可能性。

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1960至1970年代的大規模地質調查中，研究人員未發現隕石殘骸、撞擊造成的震裂岩石或噴濺碎片，讓隕石撞擊假說難以成立。另一種可能的解釋是火山活動形成的「馬爾」（maar）地形。這種地形通常是由岩漿上升至地下水層，引起劇烈蒸汽爆炸所形成。例如，1977年阿拉斯加東部形成的烏金雷克馬爾（Ukinrek maar），就是經過10天噴發後形成約100公尺深、積水的坑洞。

然而，薩沃諾斯基隕石坑周遭並無明顯火山地貌，地底也未發現岩漿源頭，讓火山成因說同樣缺乏有力證據。 更複雜的是，這處地形曾在末次冰期（約2.3萬至1.47萬年前）被冰川覆蓋，可能已抹去許多關鍵地質證據。

地質學家認為，未來若能運用更精密的探測技術，例如在坑洞中心進行鑽探，或許能找到更多線索，最終揭開薩沃諾斯基隕石坑的神秘面紗，進一步增進我們對地球地質演化的理解。

這項研究不僅能解開薩沃諾斯基隕石坑的成因，更能提供寶貴的科學資料，深化我們對地球地質過程的認識。

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