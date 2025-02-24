打人喊救人！中艦隊逼近紐澳海域實彈演習引不滿 軍方狂嗆澳洲

中國海軍護衛艦「衡陽號」等3艘船艦上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，澳洲和紐西蘭海軍和空軍嚴密監控。（法新社檔案照）

2025/02/24 08:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍3艘軍艦組成的艦隊，近期進入澳洲和紐西蘭周邊海域，並在21日、22日實彈演習，引發紐澳關切。對此，中國國防部反而指責澳洲「蓄意炒作」，與事實不符。

綜合外媒報導，中國海軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊，本月即進入澳洲周邊海域，上週沿澳洲東海岸航行，澳洲和紐西蘭海空軍嚴密監控。紐西蘭國防部22日表示，中國海軍艦隊在紐澳之間進行實彈演習才過1天，又在該國附近國際水域舉行類似演習，並導致航空公司改變航線。

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澳洲外交部長黃英賢21日出席20國集團會議（G20）期間與中國外長王毅會晤，當面要求中方解釋。澳洲國防部長馬勒斯22日也批評北京，並未提供充分理由，解釋為何未提前通知21日的演習，影響商業航空業的業務運作。

對此中國國防部發言人吳謙23日回應記者提問時強硬表示，澳方有關言論與事實完全不符。吳謙稱，「中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，完全是公海域。期間，中方在事先反覆發布安全通告的基礎上，組織艦炮對海實彈射擊訓練。中國行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響。澳方在對此心知肚明的情況下，對中方無理指責並蓄意炒作，我們對此深感詫異、強烈不滿。」吳謙還說，中方希望澳方以客觀理性的態度看待兩國兩軍關係，多一份真誠，多一點專業性，真正為兩國兩軍關係穩定發展做些實實在在的事。

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